Zeci de familii au plătit mii de euro unei agenţii de turism, dar au rămas fără vacanțe. Explicațiile reprezentanţilor companiei

Unele persoane urmau să plece deja în vacanţă, iar altele stau cu valizele pregătite, deşi şi-au pierdut orice speranţă.''Trebuia să plecăm pe 24 octombrie, dar ne-au întins, că ceva probleme la hotel, pe urmă că nu sunt bilete ceva, şi până la urmă venim tot şi batem pasul pe loc şi nu ne dă nici un răspuns. Nici rezervările nu-s la hotel.''"Noi am depus plângere la poliţie. Am depus cerere la companie ca să ne întoarcă banii. Doamna Valentina, directorul companiei, fondatorul sau administratorul nu vrea să recunoască contractele, din ce motiv, spune că nu este semnătura dumneaei. Da, este bonul fiscal al companiei, ştampila.''Unii clienţi susţin că li s-a cerut să achite în afara biroului şi fără a semna anumite acte.''În urmă cu cinci zile am transmis o sumă de bani, în oraş, nu departe de oficiu. Am insistat să ne vedem la sediul companiei, însă ea a insistat să ne întâlnim afară. I-am dat banii şi ca mulţi alţii am avut încredere.''Reprezentanţii companiei spun că nu ştiu unde sunt banii achitaţi de clienţi.''Pentru noi e foarte stupid când auzi de la doamna director că ea nu ştie unde sunt banii. Şi asta este foarte straniu. Tu ca director să nu ştii. Şi Victoria la fel spune că nu ştie unde sunt banii.''Deşi reprezentanţii companiei ne-au spus că nu mai fac rezervări, clienţii ne-au trimis mesaje din care se reiese că aceasta îşi continuă activitatea. Contactată pentru un comentariu, şefa agenţiei de turism, Valentina Klevenski, ne-a declarat că a depus o plângere la poliţie pe numele unei angajate. Am încercat să o contactăm pentru o reacţie, însă aceasta a fost scurtă la vorbă.''- Alo.- Doamna Victoria, bună ziua. Sunt Irina Boţu de la televiziunea Prime, aveţi un minut?- Voi reveni cu un apel, bine?- Când veţi reveni?''Ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, ne-a spus că în acest caz a fost iniţiat un proces penal. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei îndeamnă oamenii să fie prudenţi atunci când apelează la serviciile agenţiilor de turism.''În cazul în care a fost anulată călătoria sau a fost anulată definitiv, oamenii nu au beneficiat de serviciu, înaintează o reclamație prealabilă către agentul economic şi agentul economic trebuie să rezolve problema, să o remedieze.''