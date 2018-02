Zeci de familii ale militarilor au primit locuințe de serviciu, altele 335 îşi aşteaptă rândul. Ce spun reprezentanţii Ministerului Apărării

Foto: publika.md

Peste 150 de familii ale militarilor au primit locuințe de serviciu în ultimii doi ani. Alte 335 îşi aşteaptă rândul. Prioritate la apartamente au familiile mai numeroase.



În 2016, familia Şved a primit un apartament cu două camere în Capitală, cu o suprafaţă de 58 de metri pătraţi. Până atunci, soţii şi cei doi copii au stat cu chirie sau în cămin.



"A fost pentru noi un şoc, nu am ştiut că o să primim acest apartament. Achităm doar serviciile comunale", a spus Nicolae Şved, militar.



"Acolo erau condiţii mult mai grele, bucătărie comună, zece familii la o bucătărie, la un viceu. Aici e bine, bucătăria e lângă noi, baie, viceu, copii bucuroşi, au camera lor aparte, e spaţios", a explicat Mariana Şved, soţia militarului.



Cei mai fericiţi sun copiii, pentru că au acum camera lor: "Acum mă joc mai mult, vin prieteni la mine, înainte nimeni nu venea că camera era foarte mică".



Alţii încă aşteaptă să primească un apartament. Sergiu Talpă locuieşte împreună cu soţia şi cele două fete la căminul Ministerului Apărării.



"Am trăit într-o cameră de 12 metri pătraţi, pe urmă am mai primit o cameră atunci când copiii au mai crescut şi avem 24 de metri pătraţi. Sperăm să primim un apartament nou, cu condiţii", a menţionat Sergiu talpă, militar la Centrul de armament şi muniţii al Armatei Naţionale.



Reprezentanţii Ministerului Apărării spun că problema va fi rezolvată după ce va fi finalizată construcţia unui bloc pe strada Nicolae Testemiţanu.



"Se planifică să se de-a în trimestrul I în 2019. La Guvern se află al treilea proiect parteneriat public privat care prevede construirea spaţiului locativ de serviciu în municipiul Bălţi, Lăpuşneanu 10", a declarat Roman Cuţîi, şef gestionare fond locativ Ministerul Apărării.



Până acum apartamente au primit 100 de militari din Chişinău, 15 din Bălți și 18 din Cahul.