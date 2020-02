Zeci de diplomaţi de la noi din ţară au jucat tenis de masă în scop caritabil

Donaţiile oferite de participanţi - în jur de 2 mii de euro - vor fi folosite pentru îngrijirea bolnavilor. Printre cei prezenţi la eveniment au fost şi ambasadorul Letoniei, Uldis Mikuts, şi cel al Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko."Dacă am posibilitatea să ajut cumva organizaţia de caritate, atunci sunt foarte bucuros. Şi, desigur, să petrec câteva ore într-o companie bună şi să practic un sport interesant. Asta e o combinaţie bună", a spus ambasadorul Letoniei la Chişinău, Uldis Mikuts."Chiar de la o vârstă foarte tânără noi întotdeuna am jucat tenis de masă. Asta a rămas ca o tradiţie şi în familia noastră şi când avem posibilitatea sigur că participăm. Suntem aici ca să susţinem şi în acest an acest efort foarte nobil şi acţiunea în susţinerea celor care au nevoie de atenţia noastră", a menţionat ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Michalko."Pentru mine participarea la acest turneu nu e doar despre sport, e şi pentru a ajuta o cauză frumoasă", a spus reprezentantul ambasadei Slovaciei în Chişinău, Maros Kramar."În Moldova sunt foarte multe probleme pe care nimeni fie nu le ridică sau nimeni nu vorbeşte despre ele şi în acest caz din partea companiilor venim să sensibilizăm cumva opinia publică vizavi de unele persoane care sunt în ţară şi suferă", a spus reprezentantul unei companii de IT, Victor Timotin.În prezent, reţeaua are cinci echipe de medici, psihologi şi asistenţi sociali care prestează servicii gratuite de îngrijire paliativă în raioanele Orhei, Soroca, Ocniţa, Cahul şi Taraclia. În ultimii doi ani, peste 1500 de pacienţi au beneficiat de sprijinul organizaţiei."Ne bucurăm foarte mult pentru susţinerea pe care o primim atât de la companiile din Moldova, dar şi din partea misiunilor diplomatice. Ne bucurăm foarte mult că practic toate ambasadele au participat pe parcursul anului la măcar unul din evenimentele pe care le organizăm. Ne sunt alături şi ne susţin şi asta arată că într-adevăr le pasă de această ţară şi de oamenii care sunt aici, chiar dacă nu este ţara lor", a comunicat reprezentanta reţelei "Hospices of Hope Moldova", Cristina Sîrbu.Câştigătorii turneului de tenis au primit trofee şi diplome de la partenerul evenimentului, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.