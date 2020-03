Zeci de cupluri din țară, nevoite să amâne nunţile din cauza pandemiei. Prestatorii de servicii, bulversați

Pandemia şi starea de urgenţă schimbă planurile multor oameni:. De suferit au şi proprietarii restaurantelor cât şi prestatorii de servicii foto-video, dansatori, cântăreţi şi organizatori.A fost propunerea celor de la restaurant pentru a nu pierde avansul."Mereu mi-am dorit o nuntă în luna mai, pentru că în această perioada natura reînvie și din cauza stării de urgență instituite am fost nevoiți să amânăm acest eveniment. Așa că, mai fericiți și mai calmi vom fi în octombrie, când vom trece peste acest coșmar", a menționatIrina Gavriliță."Acest coronavirus este oaspetele neinvitat al tuturor nunţilor din această vară. Totul este destul de stresant, iar tensiunea din partea invitaţilor care mereu îi întreabă dacă anulează sau nu, complică lucrurile", a declarat Mirela Urușciuc, organizator de evenimente."Undeva la 17-18 evenimente am fost programată. Noi trebuia să avem de ziua romilor "Caravana romilor". În luna aprilie, trebuia să avem opt spectacole. Și normal, că au fost amânate", a precizat Aurica Carai, artistă."Am colegi care au fost anunțați de miri că se anulează sau amână nunta. Per general, serviciile foto video, încep de 500-600 de euro și dacă luăm în calcul câte nunți vor fi anulare, pierderile vor fi de câteva mii de euro", a spus Ion Peleș Alexandru, fotograf."Suntem în discuții cu aproape toți mirii lunii mai și încercăm să asigurăm un plan B. Asta ar fi o altă dată în toamnă, o altă dată în perioada de post sau o altă dată la anul, depinde de situația mirilor", a conchis Carolina Mândrilă, administrator de restaurant.