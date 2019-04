Zeci de credincioşi au înconjurat centrul Capitalei, pentru a vesti intrarea triumfală a lui Isus Hristos în Ierusalim

Oamenii au cântat şi s-au rugat alături de preotul de la Biserica "Întîmpinarea Domnului", care a organizat pelerinajul. Creştinii au purtat în mâini ramuri de salcie, narciși şi busuioc, toate sfințite după slujbă, şi le-au împărţit trecătorilor.



"Apără-ne Doamne, iartă-ne pe noi. Iartă-ne păcatele în ziua de joi!"



Preoţii spun că pelerinajul este o pregătire a trupului şi sufletului pentru Săptămâna Patimilor.



"Vrem să inspirăm credincioşilor noştri că e bine să ieşim şi să-L mărturisim pe Hristos nu doar când suntem la slujbe, ci să-l propăvăduim şi în afara zilelor bisericii prin felul cum ne comportăm, cum ne salutăm unul cu altul", Octavian Moşin, preot.



Enoriaşii au adus flori şi la bustul lui Ştefan cel Mare. Ei şi-au încheiat procesiunea la Catedrala Mitropolitană, unde s-au rugat.



"Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăție nu va avea sfârşit."



"Floriile este o sărbătoare frumoasă, noi o sărbătorim în familie, cu copilașii mei. Ne rugăm pentru sănătatea tuturor oamenilor, părinţilor, rudelor."



"Această zi are o însemnătate foarte mare pentru noi. De fapt... sărbătoarea numelui."



"Am ieşit ca să vestim sărbătoarea Floriilor, intrarea Domnului nostru Isus Hristos în Ierusalim şi pentru asta am luat şi aceste stălpări, ele sunt ca un simbol al triumfului."