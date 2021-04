Zeci de credincioşi au fost surprinşi fără măşti de protecţie în lăcaşurile de cult din Chişinău. Aceştia nu păstrau nici distanţa socială, iar la intrare nu era efectuată termometria. Echipa nostră de filmare a mers duminică în mai multe biserici din oraş pentru a vedea dacă enoriaşii respectă măsurile sanitare. Asta după ce, recent, la biserica din parcul "La Izvor" din Capitală, preotul a fost amendat, deoarece a interzis măştilor în timpul slujbei.



Credincioşii care au participat la liturghia de la Catedrala Mitropolitană au ţinut cont de restricţii până la Împărtășanie. Ulterior, au uitat de măşti şi se îmbulzeau după anafură şi agheasmă. Unii dintre ei au devenit agresivi când au văzut că sunt filmaţi.



"O purtăm, de ce nu o purtăm, am uitat. (În acest timp cât vorbeşte bărbatul îşi pune masca pe faţă. )



"- De ce nu purtaţi masca? - Deoarece este de formă. "



"- Am uitat. - De ce nu aţi purtat masca? - Recent am scos-o când am vorbit cu domnul."



Şi la biserica Sfânta Treime din Capitală, unii enoriaşi au fost surprinşi fără mască sau o purtau incorect.

La biserica "Sfânta Fericită Maică Matrona" am găsit poarta încuiată. O femeie ne-a spus că preotul anunţă enoriaşii la ce oră începe slujba.



"După ce a fost amendat, face doar dimineaţă repede slujba şi atât. Părintele anunţă oamenii din timp credincioşii care vin la biserică tot timpul şi le spune pe la ora, aşa mai devreme şi face slujba timp de o oră, două. "



Acum o săptămână, la această biserică enoriaşii nu purtau măşti şi nu păstrau distanţa socială. Iar, la un moment dat, un angajat al lăcaşului a încuiat uşa din interior, iar timp de aproximativ o oră nimeni nu a putut intra şi ieşi din biserică.



"S-au baricadat în biserică. S-au încuiat în biserică. "



Potrivit şefului adjunct al Poliţiei Capitalei, Lilian Luca, în 121 de biserici TĂIAT au fost efectuate razii, însă persoanele care încălcau regulile sanitare au fost doar avertizate.