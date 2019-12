Zeci de copii și adulți au alergat în Parcul Valea Morilor pentru o cauză nobilă

Zeci de copii și adulți au ales să încheie săptămâna într-un mod sănătos și activ. Ei s-au adunat ieri în Parcul Valea Trandafirilor, unde au participat la o cursă organizată de un grup de voluntari.



Primii care au luat startul au fost puştii de până la zece ani. Ei au alergat o distanță de o sută de metri.



La sfârşitul cursei, copiii s-au ales cu diplome, medalii și dulciuri.



”- Nouă ne-a plăcut foarte tare cursa, era foarte faină.

- Și interesantă.

- Da ne ocupăm cu sportul.”



”A fost foarte interesant și recomand copiilor să vină la maraton.”



Părinții au ținut pumnii strânşi pentru odraslele lor.



”Am avut desigur emoții. Îi place, văd că, e entuziasmat, mai des ar trebui să facă astfel de evenimente.”



Cei cu vârsta de la 16 ani în sus au alergat în jurul celor trei lacuri, pe o distanță de 6 kilometri.



”UNU! Am plecat! Diploma dumneavoastră. ”



”A fost greu, eu m-am străduit și am muncit foarte mult și am ajuns primul. Nu, mă gândeam macar la locul trei”, a spus Petru Onica, câștigător, locul I.



”A fost greu pentru trebuie practicat macar o dată în săptămână.”



Oamenii au salutat această inițiativă.



”Ei se mai ocupă cu sportul că acasă stau numai în telefon, da aici se mai ocupă cu sportul , se întâlnesc, mai fac poate cunoștință poate.



”În ziua de azi tineretul, toți care fumează, care beau. Eu cred că e normal așa tineret să facă sport, foarte bravo. ”



”După cum știm, sănătatea e viitor, copiii sunt viitorul nostru. Mai avem în plan poate până la Anul Nou, poate un act de caritate, poate la un orfelinat, tot cu băieții o să organizăm ceva, vreun cadou.”, a declarat Alexandru Toacă, oganizator.



Participarea la eveniment a fost gratuită, iar în cursă s-au înscris peste 40 de copii și adulți.

