Zeci de copii din Ceadîr-Lunga infectați cu rujeolă se vor trata acasă

63 de copii din Ceadîr-Lunga infectați cu rujeolă au fost deja externați, iar șase minori se află în stare gravă. Despre asta au anunțat autoritățile raionale. Totuși, medicii spun că există alte 100 de persoane care riscă să se îmbolnăvească, deoarece au intrat în contact cu cei infectați. În spitalul din Ceadîr-Lunga rămân 50 de persoane care au nevoie de supravegherea medicului, din totalul celor 113 internați anterior.

Specialiștii continuă să-i monitorizeze pe cei care au intrat în contact cu persoanele infectate.



"56% din cei care au interacţionat cu bolnavii au căpătat virusul. În urma analizelor noastre, în jur de 100 de persoane ar putea să se îmbolnăvească. Este posibil să apară un focar despre care noi nu știm", a spus Svetlana Duleva, directorul Centrului de Sănătate Publică, Ceadîr-Lunga.



Autoritățile mai spun că, în ultima săptămână, numărul copiilor vaccinați s-a triplat.



"20 de persoane au fost deja la vaccinare, pentru că am folosit deja patru sticluțe. Acum toți vin în număr mare. Chiar și cei care anterior au refuzat vaccinul", a spus Ana Gore, medic de familie.



"Desigur că vreau ca copilul meu să trăiască. Prima vaccină și a doua o are și am venit să o punem pe a treia", a spus o femeie.



Totuși, mai sunt peste 500 de copii, părinții cărora refuză să ii vaccineze din diverse motive.



"În satul nostru a fost un caz, un copil a fost vaccinat și după asta i s-a făcut rău și de aceea ne-am speriat. Eu și soțul am decis că nu vom pune vaccinul", a spus o femeie.



Ministrul Sănătății, Svetlana Cebotari a mers și la pacienți, pentru a vedea cum se simt. Svetlana Cebotari a declarat că alerta de cod portocaliu rămâne în vigoarea.



"Trebuie să întreprindem și în continuare un set de măsuri de precauție pentru a stabili la timp maladia, a o localiza și a interveni. Niciun copil nu va fi admis la școală dacă nu a întrunit toate criteriile de vaccinare", a spus Svetlana Cebotari, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.



Şi în raionul Cantemir sunt suspectaţi patru copii că ar fi infectaţi de rujeolă. Aceştia sunt internaţi în spitalul raional, iar starea lor este stabilă.



"Primele simptome au fost temperatura, au început ochii să se roşească. Au apărut după patru zile a apărut pe corp pete roşii, m-am gândit că e alergie. Medicii, am dat analiză spun că e rujeolă. Stăm să vedem să vină analizele", a spus Cristina Covalischi, mamă.



Focarul de rujeolă ar fi apărut după ce o familie din sat a fost la mare la Zatoca, Ucraina.



"O venit cu temperatură, încă eu i-am făcut două zile injecţii. I s-au format şi erupţii de piele. Şi acum când s-a depistat cazurile acestea trei s-a adus înapoi că totuşi o avut rujeolă. Dar încă merge în curs de cercetare", a spus Maria Dobreni, asistentă medicală satul Suhat, Cantemir.



Totuși, medicii spitalului raional infirmă ipoteza.



"Băiţelul cel de 16 ani, el a fost tot la noi. El a venit cu o stare de intoxicaţie. El a avut erupţii toxice. La rujeolă e cu totul altceva", a spus Elena Ţonev, infecţionist spitalul raional Cantemir.



Același lucru îl spune și mama copilului. Între timp, locuitorii satului Suhat sunt îngrijoraţi pentru sănătatea copiilor lor.



"Foarte tare ne îngrijorează pentru că noi ne temem că şi noi avem copii. Ar trebui să fie vaccinaţi să fie luaţi la curent cu aşa ceva. Copii mei, ambele sunt vaccinate", a spus o mamă.



"La noi mulţi sunt în spital şi noi stăm cu grijă. E întâi septembrie, nouă ne e în grijă să dăm copii la grădiniţă, la şcoală", a menţionat o femeie.



Luni, premierul Pavel Filip a convocat şedinţa Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, unde a fost anunţat că cei nevaccinați împotriva rujeolei nu vor păşi pragul grădiniţelor şi şcolilor. Aceasta este o condiţie obligatorie. Focarul de rujeolă a pornit la o tabără neautorizată din Ungheni, iar sursa acestuia este un copil care a petrecut vacanța în Ucraina. Poliția din Ungheni a pornit un proces penal pe acest caz.