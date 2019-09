Zeci de copii au vândut cărți și jucării la prețuri mici la un târg organizat în Capitală

Zeci de copii şi-au luat jucăriile, cărţile şi hainele de care nu mai au nevoie şi le-au scos la vânzare la un târg, organizat în Parcul Valea Morilor din Capitală. În aşa fel, organizatorii şi-au propus să-i înveţe să protejeze planeta. Micii vânzători au fost foarte generoşi în oferte.



”Am adus jucării pentru copiii de 4, 5, 6 ani și am jucării, haine și un rucsac. 20, 30, haine pentru 50, 70.”



”Am adus cărți de colorat. Acestea sunt pentru a învăţa să desenezi. Am reușit să vând o carte și o mască.”



Mamele spun că prin acest eveniment își învață copiii valoarea banilor.



”Pentru noi este și distracție, dar pe de altă parte învățăm copiii cum să câștige un ban. ”



”Participăm pentru prima dată, ieri abia am aflat despre targ și repede ne-am înscris. Copiii vând lucrurile de care nu au nevoie și îşi cumpără altele noi. Este ca un schimb între ei, banii cum au fost așa și au dispărut.”



Gestul copiilor a fost apreciat de vizitatorii târgului.



”Aici avem posibilitatea de a face schimb de lucrurile care sunt într-o stare foarte bună. Consider că e bine și pentru părinți pentru că mai fac economii, dar și copiilor le este interesant să participe activ în vânzări. ”



Evenimentul a fost organizat pentru a noua oară.

”Învață cum se câștigă banii, învață să prelungească ciclul de viață al lucrurilor, avem scop de promovare a ideilor ecologice pentru că copiii înțeleg, cu o jucărie te-ai jucat, nu numaidecât să o arunci, poți să o vinzi cuiva și mai este o persoană fericită că o are”, a declarat Veronica Gorceac, organizator.



Un astfel de târg se organizează o dată la trei luni.