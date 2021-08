Zeci de comercianţi care vând în locuri neautorizate au fost sancţionaţi de poliție. Ce amendă riscă

Zeci de comercianţi care vând în locuri neautorizate au fost sancţionaţi de poliție. Ofițerii INSP şi angajaţii Preturii Centru a Capitalei au depistat mai mulţi vânzători ambulanţi pe strada Calea Basarabiei. Unii au fost amendați, iar alții s-au ales doar cu avertizări."- Domnul Alexandru, la moment nu aveți toate actele necesare. Vă documentăm un proces verbal pe articolul 263, aliniatul 1.- Nu-i problemă."Acest bărbat vinde pepeni verzi și galbeni fără să aibă autorizație. Mai mult, el a fost amendat și cu 1800 de lei pentru gunoi."Este multă mizerie. Iată chiar dacă ne uităm. Chiar în fața unde comercializează fructe și legume tot este mizerie. Nu este salubrizat."Vânzătorul spune că are autorizație, dar a uitat actele acasă. Cât priveşte gunoiul, de vină ar fi autorităţile locale."Noi am fost și am scris cerere pentru a ne da tomberoane și nu vor să dea. Lasă să pună amendă, dacă nu vor să dea tomberoane."Unii comercianți au refuzat să discute cu echipa noastră de filmare, iar alţii chiar au bruscat reporterul şi operatorul."- Nu pot vorbi. Nu vă supărați. La noi de toate avem. Ne-a controlat. Tot avem.- Păi de ce vi s-a întocmit proces verbal?""Ia-ți camera și microfonul. N-ai dreptul. Văi, iați camera. Cereți voie mai întâi.- Domnule!- Luați mâinele!- Eu nu ... Iați cameră, văi."Chiar dacă au primit amenzi, unii vânzători au continuat să-și comercializeze marfa."- Eu autorizația o am.- Oamenii legii v-au întocmit un proces verbal pentru ce?- Fiindcă nu corespunde diametrului.- Dar ce nu corespunde anume?- Locul amplasării.- Dumneavostră continuați să stați aici și să vindeți.- Dar ce să fac? Da unde să mă duc?"Totodată, oamenii legii au avertizat şi șoferii camioanelor cu materiale de construcție, care staţionau pe marginea drumului."- Vă comunicăm că automobilul dumneavostră este staționat cu dereglări de la regulamentul circulației rutiere.- Am înțeles. Eu încă sunt acasă.- Vă rugăm cât mai rapid.""Staționarea automobilelor cu masa totală a cărui depășește 3,5 tone este interzisă pe marginea carosabilului și pe acostament. Este ilegal comerțul, inclusiv și staționarea lor. La moment, doar avertizăm șoferii."Reprezentanții preturii susțin că vânzătorii își pot vinde marfa în locurile amenajate de pe strada Cărbunari."Dumnealor au fost în luna iunie preavizați contra semnătură că urmează a fi în scurt timp evacuați de aici, dar până nu a fost stabilită locația nu s-a pus termen limită. Astăzi este locația stabilită. Deci, pot fi chiar de astăzi reamplasați."Persoanele care vând în locurile neautorizate riscă 3900 de lei amendă. Dacă nu vor pleca benevol, atunci poliţiştii îi vor evacua forțat.