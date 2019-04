Zeci de catolici din Moldova au participat la slujba de Înviere a Domnului

foto: revista teo

Zeci de catolici s-au adunat aseară la Catedrala Romano - Catolică din Capitală, unde au participat la Slujba de Înviere a Domnului. Tradițional, episcopul bisericii a binecuvântat Focul Haric, apoi a împărțit lumina credincioșilor. Enoriașii au adus cu ei ouă roșii, pască și alte bucate pentru a le sfinți.



Şi pentru Larisa Barabaş această sărbătoare este una de suflet. Femeia spune că nu a lipsit niciodată de la slujba de Paște, iar coşul pentru sfinţire l-a pregătit din timp.



"Aducem la sfințit pască și ouă roșii, lumânări, sare și neapărat chibrite. Am ținut postul, am participat la slujba de pătimire până la Înviere și, desigur, este o seară mult așteptată."



Catolicii spun că pentru ei Paștele este ei cea mai importantă sărbătoare religioasă.



"Este o mare sărbătoare pentru noi, de la care totul reînvie. Am adus pentru sfințit tot ce ne-a dat Dumnezeu."



"Am venit ca să sărbătorim o sărbătoare frumoasă pentru suflet, pentru suflet curat, pentru gânduri curate, pentru un viitor."



Acest bărbat este creștin ortodox, dar spune că a venit să facă cunoștință pentru prima dată cu tradiția de Paşte a catolicilor.



"Niciodată nu am participat la o slujbă a catolicilor și acum sunt prima dată aici. Totul pare mai simplu: de la felul în care sunt îmbrăcaţi, până la felul de gândire."



După slujba de Înviere, preoții au sfințit bucatele pentru masa de sărbătoare.



"- Cristos a Înviat!

- Adevărat a Înviat!"