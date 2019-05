Zeci de călăreți şi amatori de hipisim au participat la un show inedit "Cupa Victoriei", ce s-a desfăşurat pe hipodromul de la Budeşti, municipiul Chişinău. La cursă au fost 26 de participanţi, atât copii cât şi maturi. Concursul a fost organizat în câteva etape şi pe categorii de vârstă. Învingători au fost cei care au reuşit să treacă peste toate obstacolele, în cel mai scurt timp şi fără a lovi vreunul în timpul săriturilor.



Printre primii care au păşit pe hipodrom au fost copii. Vizibil emoţionaţi, tinerii au încercat să facă echipă bună cu animalele lor, astfel încât caii să-i asculte şi să îndeplinească toate comenzile. Iar într-un final să se aleagă cu locuri de frunte.



"Sunt plină de emoţii, dar totul a fost bine. Foarte mult mi-a plăcut. Încă din iarnă am început să ne antrenăm şi acum am evoluat", a spus participanta, Anastasia Tuciac.



Deşi s-au pregătit mai bine de jumătate de an pentru acest eveniment, unele animale s-au cam lenevit şi n-au fost destul de iuţi de picior nici la alergat şi nici la sărit. Astfel că şi-au cam dezamăgit stăpânii.



Iulia Cuşnir a participat pentru prima dată la un asemenea concurs şi a ocupat locul III la categoria copii. Din cauza emoţiilor pe care le-a avut n-a reuşit să treacă peste ultima barieră. Tânăra spune că nu se opreşte aici. Se va antrena mai mult, astfel încât norocul să fie de partea ei data viitoare.

"Pentru locul întâi trebuia să nu dau jos nicio bară când sar, eu am dat însă una jos. Asta înseamnă patru puncte de penalizare. Vom lucra şi mai mult mai departe", a spus participanta, Iulia Cuşnir.



"A fost important cât de curat au sărit caii, dacă au doborât obstacole sau nu. Fiecare obstacol doborât sunt patru puncte de penalizare. Şi timpul în care au parcurs ei aceste 10-11 obstacole, care au fost.Cel mai scurt timp a fost 74 de secunde", a spus arbitrul, Mariana Zahatei.



Spectatorii au urmărit cu sufletul la gură evoluţia călăreţilor.



"Ne-a plăcut. Am primit plăcere văzându-i cum evoluează.Am venit cu nepoţica."



"Desigur că ne-a plăcut. Interesant. Şi sportivii bine pregătiţi."



"Frumos. Animalele sunt graţioase. Intresant. Captivant. Să tot vii să te uiţi la aşa competiţii."



Cei mici, însă au avut păreri împărţite despre show-ul cabalinelor.



"Un pic ne place. De ce doar un pic? Deoarece îmi place doar atunci când ei sar, când merg nu îmi plac. "



"Dar ţie îţi place? Nu. De ce? -Lui nu-i plac caii. De ce nu îţi place? Nu ştiu."



Intrarea a fost contra cost. Biletul pentru un matur a costat 50 de lei, iar pentru copiii de la 7 la 12 ani, 30 de lei. Gratis a fost intrarea pentru picii până la 7 ani.