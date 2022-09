Zeci de câini şi stăpânii lor, reprezentanți de la Poliţia de Frontieră, SPPS, SIS, IGSU și ANP, puşi la încercări grele, pentru a demonsta că sunt cei mai buni

Opt kilometri prin mlaştină şi drumuri pline de obstacole, pentru a demonstra că sunt cei mai buni. Au fost puşi la încercări grele zeci de câini şi stăpânii lor, reprezentanți de la Poliţia de Frontieră, Serviciul Protecţie şi Pază Stat, Serviciul de Informații și Securitate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Administrația Națională a Penitenciarelor. În satul Zagarancea din raionul Ungheni a fost organizată competiţia chinologică "Biatlon 2022".

Cei 19 participanţi, împreună cu patrupezii lor, au parcurs 15 probe, trecând printr-un labirint cu obstacole.

Provocările nu s-au oprit aici. Participanții au trecut sub un drenaj fluvial.

Cea mai grea probă a fost parcurgerea unui canal de apă, adânc de un metru.

Nu a lipsit proba de tragere din armă.

La provocarea de final, chinologul trebuia să treacă, printre cauciucuri, cu patrupedul în brațe.

Primul loc a fost ocupat de Nicolae Lungu și patrupedul său - Cash. Chinologul participă pentru a treia oară la competiție.

”Este pentru prima dată când particip cu câinele. Traseul a fost foarte interesant. Cu obstacole. În primul rând trebuie dorință. Dorință, determinare, nu trebuie să renunți niciodată. Asta este principalul”, a spus NICOLAE LUNGU, chinolog.

Pe al doilea loc s-a plasat Vasile Bârzu, chinolog în cadrul Poliției de Frontieră, şi patrupedul Senea. Pentru Vasile Bîrzu această competiţie a fost ultima. După 21 de ani aflat în domeniul chinologic, el se retrage la pensie.

”Am hotărât ca să particip ultima dată. Asta-i sufletul. Atâta perioadă să fii în domeniul chinologic este greu să te desparţi. Prima competiţie a fost în 2015, dacă nu mă greşesc. Până la moment, practic, la toate am participat, cu excepţia uneia. Am ocupat şi locuri de frunte, şi întâi, şi doi, şi trei, şi fără locuri am fost”, a spus Vasile Bîrzu, chinolog.

Participanţii au rămas mulţumiţi de rezultate.



”Am participat la mai multe competiţii pe parcursul activităţii mele, dar acesta este prima dată în cadrul Biatlonului Poliţiei de Frontieră. Emoţiile competiţionale sunt totdeauna mari, dar în rest este totul ce facem noi zi de zi”, a precizat şeful Serviciului Chinologic al SPPS.



”Se numeşte Iron. El are patru ani. Foarte activ, a lucrat foarte bine, a ascultat. Toate obstacolele le-a trecut foarte bine. Era un obstacol trecerea prin pârâu. Acolo apa e până la gât. Câinele trebuie să fie alături, să înoate. Acesta a fost, cred, cel mai greu”, a spus Alexei Creangă, chinolog.

Competiția a fost organizată în memoria locotenentului-colonel Veaceslav Oșovschi, cel care a fondat centrului de instruire chinologic.



”Scopul principal al competiției este de a promova camaraderia dintre chinologi, de a vedea care sunt capacitățile echipelor canine și de a face cât mai mulți prieteni între chinologi din alte structuri”, a declarat Serghei Mândrescu, şef Serviciul Chinologic al Poliţiei de Frontieră.

Aceasta a fost a şaptea ediţie a competiţiei chinologice "Biatlon" de la Zagarancea.