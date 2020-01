Zeci de cai au fost botezaţi în mai multe judeţe din România. Cum respectă tradiţia proprietarii animalelor

Zeci de proprietari de cai din mai multe judeţe din România şi-au dus animalele la "Botezul Cailor".

O traditie din batrani este pastrata in mai multe zone din Prahova. An de an, de Boboteaza, in Pietrosani sau Tomsani, caii sunt botezati pentru sanatate si ca proprietarii sa aiba un an bun cu recolte bogate. In plus, sunt organizate diverse concursuri: armasarii se intrec in frumusete sau forta, scrie mediafax.ro.

In Comarnic, traditia de Boboteaza a fost reluata de anul trecut. Botezul Cailor a avut loc, anul acesta, in zona Prund. Zeci de proprietari de cai au mers la Botezul cailor.

Potrivit obiceiului, dupa slujba, preotul boteaza armasarii pentru sanatate si sa fie feriti de pericole tot anul.

"Noi am reluat Botezul Cailor anul trecut. Dar este o traditie veche de 100 de ani. Am vrut sa o readucem la viata pentru ca este o traditie frumoasa", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, primarul din Comarnic, Sorin Popa.

Iar dupa botez au urmat probele mult asteptate: cea de frumusete si probele de tractiune.

La Tomsani, pastrat din batrani, obiceiul Botezul Cailor a fost organizat si anul acesta. Traditia spune ca cine isi boteaza caii in aceasta zi, va avea un an bun, cu recolte bogate.

Dupa spusele primarului Mihai Florin Pelin, evenimentul a avut loc pe islazul din satul Tomsani, unde a fost organizat botezul cailor dar si autovehiculelor.

Botezul Cailor a fost si pe islazul din satul Pietrosani, comuna Puchenii Mari.

Potrivit traditiei, in Bailesti, in ziua de Boboteaza, proprietarii de cai se aduna in fata bisericii din centrul orasului, iar dupa ce se termina slujba, preotul iese cu apa sfintita si stropeste animalele cu busuioc.

Conform credintei populare, dupa "botezul cailor" animalele vor fi ferite de blesteme si de boli, vor fi puternice si apte de munca in anul care abia a inceput.

Obiceiul se mai pastreaza, in Dolj, in doar cateva localitati.

In Bailesti, orasul natal al actorului Amza Pelea, botezul cailor este si un moment in care oamenii se mandresc cu animalele lor. Asa ca, fiecare cal, echipat cu ciucuri rosii si alte podoabe de sarbatoare, porneste intr-o parada prin fata unui juriu local. Anul acesta, 20 de calareti si 6 carute trase de cai au incercat sa obtina aprecierile juriului si sa castige premiile puse in joc.

"Este o traditie pe care bailestenii vor sa o duca mai departe. Este o binecuvantare pe care o cer si pentru partenerii cu care in decursul anului isi fac treburile, adica sa le binecuvanteze preotul animalele. Partea aceasta de socializare in care, la inceput de an, cetatenii socializeaza intre ei, asa cum spunea si Amza Pellea, vis-a-vis de ce au mai facut, ce animale mai au, cum se descurca si, nu in ultimul rand, este partea aceasta arhaica in care fiecare dintre ei incearca sa-si etaleze gospodaria prin animalele pe care le detine. Mandria de a avea un animal sanatos, frumos, puternic. De la un an la altul, sunt mai putini, dar inca mai vin", a declarat, pentru MEDIAFAX, Costel Pistritu, primarul orasului Bailesti.

Castigatorii au primit diplome si premii in bani.