Zeci de cadre medicale din Israel au venit în Moldova pentru a acorda asistenţă medicală şi umanitară ucrainenilor

Comunitatea evreiască din ţara noastră e solidară cu refugiaţii din Ucraina. În jur de 70 de medici, paramedici şi psihologi au venit în Moldova din Israel pentru a acorda asistenţă medicală şi umanitară ucrainenilor.

Oamenii au fost mobilizaţi de rabinul comunităţii din Republica Moldova şi ajută victimele războiului atât la punctele de trecere a frontierei, cât şi la centrul de triere evreiesc unde zilnic primesc asistenţă aproximativ trei sute de refugiaţi.



Medicul Victoria Tiferet a ajuns duminică în ţară.



"Dormim două ore pe zi. Am adus cu noi ajutoare umanitare şi medicale. Ei stau cu orele în rând, sunt uzi, au hipotermie, au ciorapii uzi, încălţămintea. E groaznic. Mergem cu genţile noastre şi avem acolo şi defibrilator, avem tot ce e necesar pentru a acorda ajutor.", a spus Victoria Tiferet, medic.



"Este foarte complicat. Au mers la Palanca, la Movilău, acolo refugiaţii sunt într-o stare dificilă, au hipotermie, femeile însărcinate se simt rău. Am construit şi corturi cu ajutor umanitar din Israel, ajutăm cu ce putem şi primim foarte mulţi refugiaţi din Ucraina.", a spus Robin Elgad, medic.



Potrivit rabinului comunităţii evreieşti din Republica Moldova, echipa internaţională face eforturi imense pentru a ajuta refugiaţii din Ucraina.



"Deja de două săptămâni facem asta şi am primit până acum peste 10 mii de refugiaţi.”, a precizat rabinul principal Republicii Moldova, Iosef Ha Koen Abelski.



Refugiaţii le mulţumesc celor care îi ajută să scape de ororile războiului.



"Eu am venit din Odessa, ne-au adus aici ieri cu autobuzele. Ne-au primit bine, ne-au dat camera în hotel. Am stat împreună cu fiica mea. Le mulţumesc celor care ne-au ajutat,fără ei nu am fi scăpat."



"Datorită sinagogii, noi am fugit din Kiev, am trecut vama şi ne aflăm acum aici. Ne-au adăpostit, ne dau mâncare şi ajutor medical."



"Ei foarte mult ne-au ajutat. Ne-au întâmpinat, ne-au adăpostit, ne-au hrănit. Mulţumim foarte mult sinogogii evreieşti."



Joi, în Republica Moldova au ajuns din Israel 20 de tone cu ajutoare umanitare pentru refugiaţi.