Zeci de bikeri s-au deghizat în Moș Crăciun și au făcut o tură prin oraș, împărțind daruri copiilor

Pentru că nu avem zăpadă de sărbători, Moş Crăciun nu vine cu sania, ci pe două roţi. Zeci de bikeri s-au deghizat în cel mai îndrăgit bătrânel din lume şi au făcut o tură prin oraş, pentru a completa atmosfera de Crăciun și Revelion și a le împărți dulciuri copiilor.A devenit deja o tradiţie ca, înainte de sărbători, bikerii să iasă la plimbare prin oraş."Mergem ca lumea să ne vadă cât suntem de frumoşi şi să simtă că vin sărbătorile. De ce să nu aducem puţină bucurie în haosul pe care îl avem?""Nu ratăm niciodată astfel de evenimente, participăm şi împărţim dulciuri copiilor.""Este o plăcere şi pentru noi, avem un motiv să ieşim cu motociclete când e frig afară. Ne deghizăm şi împărţim dulciuri copiilor, le ridicăm oamenilor buna dispoziţie."Oamenii au apreciat surpriza motocicliştilor."Copiii se bucură, sunt veseli. Noi locuim în preajmă, am auzit muzică şi am venit să vedem ce se întâmplă. ""Suntem foarte recunoscători că putem, împreună cu copiii noştri, să vedem acest show. Cei mici cred în poveşti, chiar dacă situaţia este complicată atât în Moldova, cât şi în toată lumea. ""Foarte frumos. Copiii văd pentru prima oară aşa ceva. Foarte interesant. "Bikerii se mobilizează pe reţelele de socializare pentru a ieşi la plimbare deghizaţi în Moş Crăciun. Organizatorii spun că în fiecare an sunt tot mai mulţi."Noi am vrut să facem parada şi în acest an, unul care e greu pentru noi şi pentru oamenii din toată lumea. Nu trebuie ca spiritul Crăciunului să treacă pe lângă noi. Sărbătoarea e sărbătoare şi trebuie să o menţinem.", a declarat Andrei Hîncu, organizator.Parada motocicliştilor îmbrăcaţi în Moş Crăciun a fost organizată pentru prima dată în 2013.