Zeci de bikeri din Chişinău au venit cu motocicletele să se vaccineze anti-COVID-19

Zeci de bikeri din Chişinău s-au pus în rând să se imunizeze anti-COVID-19, cu scopul de a-i convinge şi pe alţii să o facă. Aceştia au venit cu motocicletele la centrul municipal de vaccinare. Primăria Capitalei planifică să organizeze şi maratoane de vaccinare, la fel ca în România.60 de bikeri s-au implicat în promovarea campaniei de imunizare. Anul trecut, aceştia nu au putut să participe la mai multe evenimente şi nici nu au putut călători din cauza pandemiei."Trebuie cumva să promovăm această posibilitate, acest vaccin, să arătăm că nu este aşa cum zice lumea. Şi e spre binele nostru.""Eu cred că vaccinarea populaţiei este o situaţie ca să ieşim din pandemia care ne-a săturat foarte mult în aceşti ani. Îndemn pe toţi să se vaccineze cât mai repede. Cu cât mai repede ne vaccinăm, cu atât mai repede scăpăm de pandemie.""În 2020, Comunitatea Bikerilor a avut mult de suferit din cauza pandemiei, deoarece toate întrunirile noastre şi toate festivalurile noastre care se organizează regulat, mai ales pe timp de vară, au fost anulate. Sperăm că în acest an vom avea parte de mai multe întruniri, mai multă distracţie.""Este de datoria mea să mă vaccinez. Dacă a fost fără rând, asta a fost un plus. La mine este vaccinată şi soţia, şi mama, ce dubii aş fi putut avea."Potrivit autorităţilor, rata de vaccinare în Chişinău este de 9 la sută, mai mare decât cea pe ţară."Aţi văzut ce situaţii dificile am avut în luna martie, atunci când spitalele erau arhipline. Specialiştii spun că am putea să avem şi un alt val în această perioadă. Eu mă bucur că prin exemplu propriu, oameni atât de frumoşi vin să-i încurajeze şi pe ceilalţi să se vaccineze", a declarat primarul Ion Ceban.Moldova a intrat în a treia etapă de vaccinare împotriva COVID-19 şi toţi doritorii se pot înregistra pentru a primi serul. La Centrul Municipal de Vaccinare sunt disponibile trei preparate: AstraZeneca, Sinopharm şi Sinovac.