Zeci de bikeri, deghizaţi în Moşi Crăciun, şi-au parcat "renii de fier" în faţa Palatului de Cultură a Feroviarilor din Capitală. Pentru a reda atmosfera sărbătorilor de iarnă, aceştia şi-au decorat motocicletele cu ghirlande, jucării şi diverse ornamente. Zeci de copii şi părinţii lor au venit să admire bijuteriile pe două roţi care arătau ca sania lui Moş Crăciun.

Igor Gatmaniuc din Budeşti a venit la parada bikerilor cu o motocicletă retro, produsă în 1955. Bărbatul spune că a avut nevoie de câteva zile pentru a o decora.

"Am pus un brad. Era mai mare, avea vreun metru jumătate, dar pe drum a căzut. Baba de zăpadă o aveam acasă, sub brad, tot ce am avut prin casă. Şi copiii m-au ajutat la împodobit. "

Igor Gatmaniuc a îmbrăcat costumul lui Moş Crăciun, iar ataşul motocicletei l-a umplut cu dulciuri şi fructe. Picii care i-au recitat o poezie au avut parte de surprize.

"Copiii aşteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă şi e bine să rămână cu amintiri, când vor creşte mari poate vor păstra această atmosferă pe care ne străduim să o creăm noi, bikerii din Moldova."

Şi alţi bikeri şi-au decorat motocicletele în spiritul sărbătorilor de iarnă.

"Să bucur copiii, să le aduc bună dispoziţie şi la copii, şi la maturi. După asta, vom merge prin oraş să-i bucurăm şi pe alţii."

"Este o tradiţie, parada are loc în fiecare an şi ne străduim ca în pofida acestei ninsori, să o respectăm."

Cei mai bucuroşi au fost copiii, care au putut urca pe ele pentru a-şi face poze.

"Motocicleta este împodobită, aici e un Moş Crăciun, un clopoţel. Poţi să urca pe motocicletă, să faci fotografii, să te prefaci că o porneşti."

Surprizele nu s-au oprit aici. Ulterior, bikerii i-au plimbat pe copii cu motocicletele lor.

"Mi-a plăcut călătoria foarte mult."

"A fost foarte vesel, am mers cu viteză şi eu niciodată nu am mai urcat pe o motocicletă."

Surpriza a fost apreciată şi de adulţi.

"Şi lor le este interesant să vadă motociclete, şi nouă, chiar dacă suntem maturi."

Bikerii spun că au organizat evenimentul pentru a-i bucura pe copii.

"Tradiţional, de vreo 8, 9 ani, noi, bikerii din Chişinău şi din toată ţara, pregătim o sărbătoare, aducem atmosferă de sărbătoare oraşului nostru drag. În acest an e mai frumos, cu zăpadă. Pentru noi e cam periculos şi anevoios, dar pentru copii e o bucurie. "

La final, copii au avut parte de un concert şi de cadouri.

Parada bikerilor deghizaţi în Moşi Crăciun este organizată din 2013.