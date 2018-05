Zece lucruri obişnuite pe care să nu le ridici dacă le găseşti pe jos

Un inel frumos, un portofel plin de bani, o monedă veche, căști, n-ar trebui niciodată să ridici aceste obiecte dacă le găsești pe stradă. Este important să te oprești și să-ți aduci aminte că faptele tale pot avea consecințe asupra sănătății tale, scrie feminis.ro.

1. Un portofel, o geantă sau un plic cu bani



Fii atentă chiar dacă ai motive sincere și vrei să duci lucrurile respective la poliție, pentru că s-ar putea să te trezești în anumite încurcături. În momentul în care ridici ceva de pe jos, s-ar putea să apară „un martor” care să-ți ceară jumătate din banii pe care tocmai i-ai găsit, apoi să apară proprietarul și să te acuze de furt. Tocmai de aceea, dacă te simți privită sau urmărită de un individ suspect, evită să culegi orice de pe jos.



2. Obiecte aparent scumpe



Acesta este un truc vechi. Cineva care arată și e îmbrăcat bine te strigă pe stradă și-ți arată ceva foarte vechi și scump pe pământ, lângă tine, dar nu vrea obiectul respectiv, însă se dovedește încântat dacă îi dai o parte din suma pe care o face pentru că te-a ajutat. Dacă pici în capcană îi dai banii, apoi descoperi că era vorba doar despre un fals.



3. Căști



Evident că nimeni n-ar folosi un prosop sau o periuță de dinți găsite pe jos, dar puțini sunt cei care știu că o pereche de căști reprezintă un obiect foarte personal și multe bacterii se strâng pe cauciucul respectiv. Tocmai de aceea, dispozitivele găsite de tine îți pot oferi o infecție cu streptococ lăsată moștenire de fostul proprietar.



4. Cuțite sau orice alte obiecte ce pot fi folosite ca armă letală



Dacă nu vrei să ai probleme cu poliția, este mai bine să nu iei de pe jos cuțite, bricege și alte obicete găsite accidental pe stradă. Această regulă se aplică și obiectelor ciudate, dar frumoase. Orice armă poate fi parte dintr-o infracțiune, chiar dacă un pistol sau o pușcă nu vor fi aruncate în mijlocul străzii, de un cuțit se poate scăpa repede aruncându-l pe jos și evident că nu vrei ca amprentele tale să fie pe arma unei crime.



5. Orice mijloace de comunicare



Dacă găsești ceva de genul unui walkie-talkie artizanal, există o mare șansă de a intra în conflict cu autoritățile. Un internaut a împărtășit o poveste despre cum a găsit un walkie-talkie și a spus ceva despre averea lui, apoi a fost condamnat pentru furt. Dacă găsești așa ceva la metrou, pe o rută de munte sau într-un magazin, nu încerca să și folosești aparatul respectiv. Mai bine dai dispozitivul unui membru din poliție, securitate sau chiar recepționerului sau unui om de serviciu, iar cea mai bună opțiune este să chemi direct poliția.



6. Obiecte metalice dubioase găsite în zone de conflict



Aceste obiecte pot fi explozibile, grenade sau alt gen de mine acoperite de zăpadă sau alunecări de teren. Se întâmplă deseori ca grădinarii și fermierii de la munte să găsească obiecte militare pe pământurile lor și astfel se expun la riscuri destul de mari. Specialiștii recomandă evitarea cestor obiecte necunoscute și îndepărtarea cu grijă de ele, apoi anunțarea autorităților competente.



7. Monezi vechi și alte artefacte



Legea din anumite țări interzice căutarea obiectelor foarte vechi, care reprezintă patrimoniu național. De exemplu, din anul 2013, entuziaștii echipați cu detectoare de metal sunt considerați infractori în Rusia și nu poți comercializa obiecte datate mai vechi de 100 de ani fără a avea o autorizaqție specială, care să specifice că nu ai distrus moștenirea arheologică.



8. Ace și pioneze



Dacă găsești seringi folosite la ușa ta, în bloc sau în curte să nu le culegi sub nici o formă, chiar dacă vrei să le arunci. Există riscul ca de pe urma lor să te alegi cu diverse tipuri de hepatită sau alte boli mai grave.



9. Cartele SIM



În acest caz, există un risc major și cât se poate de real de a prelua contactele periculoase ale fostului deținător. Traficanți, dar și reprezentanții băncilor te vor suna într-una să-și recupereze datoriile, deoarece persoane inconștiente și fără simțul răspunderii s-au gândit să blocheze orice cale de comunicare scăpând de numărul de telefon. În plus, cartela respecivă ar putea fi luată dintr-un telefon furat și va trebui să ai o discuție neplăcută cu poliția.



10. Pui de păsări sau arici



În timpul unui picnic s-ar putea să întâlnești mai multe animale, dar nu este necesar să le iei în brațe. De exemplu, nu este nevoie să iei un pui de pasăre care a căzut din cuib, deoarece părinții îl caută deja, iar tu nu-l poți îngriji cum trebuie acasă. În plus, omizile colorate ar putea fi otrăvitoare și puii de arici și alte animale mici pot fi purtătoare de diverse maladii.