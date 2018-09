Zece cei mai buni absolvenți ai liceului din Grozeşti au primit câte o bursă de performanță din partea lui Vlad Plahotniuc

Rezultatele excelente la învățătură le-au fost răsplătite.Ajutorul financiar le-a fost promis anul trecut ca suport pentru primul an de studii la facultate.După un an de muncă asiduă, cei care şi-au dat străduinţa şi-au văzut visele împlinite.. Înainte de a începe însă o nouă etapă în viața lor,Sârguincioși, plini de ambiție și visuri mărețe, unii dintre tineri au ales să studieze peste hotare. Vlad Plahotniuc i-a încurajat să-și urmeze visurile, să aspire mereu la mai mult și să revină să-și construiască viitorul aici, acasă, în Moldova."Cunoştinţele pe care le acumulaţi voi. Mentalitatea puţin schimbată, expertiza pe care o luaţi, tot ce vedeţi acolo o să fie foarte benefic pentru ţară. Veniţi aici şi o să ajutaţi să schimbăm ţara. Ce am făcut noi în ultimii doi ani o să se resimtă, nu putem face asta într-o zi. Este o ţară, nu o întreprindere sau o un birou. Dar voi o să aveţi partea voastră de schimbări pe care o să trebuiască să le faceţi în ţară", a declarat Vlad Plahotniuc "Sunt un om care ca şi domnul Plahotniuc aş vrea să fac unele schimbări în ţară şi am ales domeniul dat pentru că doar aşa pot să fac unele schimbări. E bine ca oamenii de politică să formeze un contact cu populaţia pentru că aşa eu i-au un exemplu de la dumnealui cum să comunic cu oamenii din jurul meu", a spus Maria Munteanu, absolventă Liceul Teoretic "Prometeu" din Grozeşti, Nisporeni."Întâlnirea de astăzi a fost foarte degajată, este un om extraordinar. Nu m-am aşteptat să fie atât de prietenos cu noi şi la acelaşi nivel", a menţionat Mihaela Spânu, absolventă a Liceului Teoretic "Prometeu" din Grozeşti, Nisporeni."Ţinând cont de faptul că părinţii mei nu au posibilitatea să-mi achite un contract. Bursa şi tot ajutorul şi sprijinul din partea Fundaţiei " Edelweiss " o să-mi fie de foarte mare ajutor", a precizat Doina Certan, absolventă a Liceul Teoretic "Prometeu" din Grozeşti, Nisporeni.În cadrul unui proiect recent, o sută de tineri din întreaga țară au beneficiat de o bursă lunară în valoare de 500 de lei.