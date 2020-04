Zece apicultori din ţară au primit certificare ecologică pentru mierea pe care o produc. Procesul de evaluare care a durat 2 ani, a fost efectuat de o comisie europeană specializată, prin intermediul programului USAID Agricultura Performantă în Moldova.

Cornel Calmiş din Chişinău are o companie care produce faguri din ceară destinați apiculturii ecologice.



"Noi am fost ca organizatori a acestui grup. Proiectul acesta nu a vizat doar certificarea apicultorilor. Dar au vizat doar şi lucrurile organizatorice. Pentru că s-au organizat şi seminare", a menționat Corneliu Calmiș.



După finalizarea seminarului, Corneliu şi alţi 30 de apicultori moldoveni au decis să participe mai departe în proiectul finanţat de USAID, pentru obţinerea certificării de conformitate eco. La program a participat şi Valeriu Ciancansciuc care are 200 de stupi în satul Criva, raionul Briceni.



"Fiind în lunca Prutului avem mai mult tip de plante sălbatice. În privinţa locului, avem foarte mult privilegiu", a spus Valeriu Ciancansciuc.



Sunt mai multe restricţii impuse agricultorilor pentru obţinerea de miere certificată eco.



"Una din condiţii ar fi ca să fim cât mai departe de uzine, fabrici, câmpuri care se tratează intensiv cu chimicale. Alte condiţii au fost ca stupii să fie complet numai din lemn natural, vopsiţi cu vopsea ecologică. Ramele să fie tot din lemn, dar din ceară naturală produsă din producţie proprie", a explicat Valeriu Ciancansciuc.



La final, compania producătoare de faguri şi 10 apicultori au obţinut certificarea eco, iar alţi 13 crescători de albine vor fi inspectaţi încă un an. Certificatul le permite să îşi vândă mierea la un preţ mai mare.



"Asta va fi o oportunitate de a сăpăta în primul rând produse ecologice, în al doilea rând, apicultorii producători vor căpăta un surplus la preţul mierii şi a produselor apicole. Cel puţin, începând de la 20 de procente şi până la 100 de procente", a declarat Ion Maxim, Valeriu Ciancansciuc.



În Republica Moldova sunt peste 6000 de stupine cu circa 225 mii de familii de albine. O bună parte din mierea produsă în ţară este exportată în Uniunea Europeană.