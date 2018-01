Zdubii au colindat şi urat toţi moldovenii din America de pe Times Square: "La New York-ul înghețat moldovenii au cântat"

Colindele şi urăturile moldoveneşti au răsunat în Canada şi în Nordul Americii. Renumita trupă din Moldova "Zdob şi Zdub" şi-a încântat fanii de peste hotarele ţării cu renumitele lor piese.

Timp de zece zile trupa a susţinut concerte în şase oraşe din cele două ţări. Este vorba despre Calgary, Montreal, Toronto, dar şi San Francisco, New York şi Chicago. Zdubii au pregătit şi o urătură pentru americani pe care au interpretat-o pe Times Square.

Primul concert susţinut în cadrul Turneul ”Frunză verde de arțar” din Canada a fost în Calgary. Trupa a interpretat pentru moldovenii de acolo cele mai renumite piese.



"Aici mai bine decât acasă. Aici lumea are poftă de muzică de spirit. Omul are nevoie de suflet, de ceva spiritual. Au cântat, au dansat fiecare piesă parcă concertul a durat zece minute", a spus Roman Iagupov, solistul trupei "Zdob şi Zdub".



Ultimul concert din cadrul turneului a fost susţinut ieri în Chicago. Trupa are o surpriză şi pentru fanii de acasă. Aceştia au pregătit o piesă şi un video clip nou care va fi lansată până la sfârşitul lunii ianuarie.

Deocamdată aceştia păstrează în secret detaliile despre ce va fi noua piesă. Astăzi, pe pagina oficială a trupei a fost publicată o mică secvenţă din noua producţie întitulată "Balkana Mama".