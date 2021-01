Zborurile din Moldova spre Marea Britanie, reluate. Călătorii trebuie să prezinte un test negativ la COVID în Regatul Unit

Zborurile din Moldova spre mai multe oraşe din Marea Britanie au fost reluate, după o pauză de peste două săptămâni. Primele două aeronave au decolat aseară de pe Aeroportul din Chişinău cu destinaţia finală Liverpool şi Londra.

Familia Gatman este stabilită de 6 ani în capitala Marii Britanii. Ei au venit la Chişinău acum trei săptămâni în vacanţă.



"A fost o vacanță mult așteptată pentru că în special soțul nu a fost acasă de mai mult de un an de zile din cauza pandemiei.", a spus pasagerul Ana Gatman.



Soţii susţin că au avut emoţii când au aflat că zborurile din şi spre Marea Britanie au fost temporar sistate.



"Am fost stresați pentru soțul pentru că îl așteaptă serviciul şi trebuie să meargă la muncă.", a spus pasagerul, Ana Gatman.



"Am văzut pe net în primul rând, iar în al doilea rând am văzut la televizor. Nu prea eram sigur până am văzut la televizor.", a spus pasagerul, Andrei Gatman.



Şi alţi moldoveni care au revenit acasă de sărbători spun că au respirat uşuraţi când au aflat că zborurile spre Regatul Unit au fost reluate.



"- A fost o bucurie că avem copil de școală şi trebuie dus. Asta şi atât. Însă vrem înapoi acasă.



"Noi nu am așteptat. Am stat pur şi simplu aşa încordaţi."



"- Noi astăzi am avut bilet şi astăzi plecăm.

- Aţi fost printre puţinii norocoși?

- Probabil."



Republica Moldova a suspendat toate cursele aeriene din şi spre Regatul Unit din 23 decembrie. Decizia a fost luată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică pentru a împiedica răspândirea noii tulpine de coronavirus identificată în Marea Britanie. Între timp, autorităţile din Anglia au stabilit reguli noi pentru intrarea în ţară.

De săptămâna viitoare, toţi călătorii care sosesc în Regatul Unit vor trebui să prezinte un test negativ la COVID, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte și să stea în autoizolare 10 zile. În caz contrar, ei riscă amendă de 500 de lire.