Partidă interzisă cardiacilor la Orhei! Zaria Bălți s-a impus dramatic în fața formației Zimbru Chișinău în prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Moldovei, scor 3-2. Din cauza problemelor cu gazonul de pe propriul stadion bălțenii au fost nevoiți să joace meciul "de acasă" la Orhei.

Zimbru a început în forță partida și a deschis scorul în minutul 14 prin portughezul Joao Teixeira.

Vadim Gulceac, tânăra speranță a fotbalului bălțean, a restabilit egalitatea în minutul 73.

Antrenorul formației Zaria, Vlad Goian, a lăudat prestația atacantului de 20 de ani.



"A jucat bine. În ultimele partide are o evoluție bună. Poate crea ocazii de gol, își servește bine coechipierii, este eficient și la finalizare", a menţionat Vlad Goian, antrenor Zaria Bălți.



Bălțenii au trecut în avantaj peste 6 minute, când veteranul de 32 de ani l-a învins pe portarul chișinăuienilor Michael Meira cu o execuție din apropierea porții.



"Sunt fericit că am câștigat, mai ales că după prima repriză eram fost conduși cu scorul de 0-1. Finalul partidei a fost dramatic, iar noi am obținut un rezultat bun", a precizat Gheorghe Ovseanikov, atacant Zaria Bălți.



Zimbru Chișinău a restabilit egalitatea în minutul 90 prin fundașul Cassius Coelho. A fost primul gol înscris de brazilian în tricoul clubului din strada Butucului.



"Sunt bucuros că am marcat, pentru că este primul meu gol în Republica Moldova. Cred că voi marca încă multe goluri", a declarat Cassius Coelho, fundaș Zimbru Chișinău.



Scorul final a fost stabilit în prelungirile partidei de Oleg Ermak. Ucraineanul a transformat cu sânge rece un penalty.



"Cred că asemenea partide sunt binevenite pentru fotbalul moldovenesc. Aș dori cât mai des să avem parte de un astfel de spectacol", a specificat Ruben Gomez, mijlocaș Zaria Bălți.



La finalul partidei tehnicianul "galben-verzilor", Sorin Colceag, a fost extrem de supărat pe elevii săi.



"Din punctul meu de vedere nu avem cum să câștigăm cu atâtea greșeli. E imposibil. Eu cred că sunt cea mai ușor de jucat echipă. La tenis se termina meciul ăsta demult. Atâtea greșeli neforțate am avut", a subliniat Sorin Colceag, antrenor Zimbru Chișinău.



S-au jucat și primele manșe în celelalte trei sferturi de finală ale Cupei Moldovei. Sheriff Tiraspol a dispus, acasă, de Speranța Nisporeni cu 3-0, Sfântul Gheorghe a învins cu același scor pe Dinamo-Auto în deplasare, iar Milsami Orhei s-a impus, tot în deplasare, în fața formației Petrocub Hâncești, scor 2-0. Partidele retur sunt programate pentru 31 octombrie.