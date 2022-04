Zaporojie, atacată de ruși. Cetățenii au fost rugați să meargă în adăposturi

"Rusia simte că pierde războiul cu Ucraina" - așa a comentat Dmitri Kuleba cuvintele ministrului rus de externe Serghei Lavrov, care a vorbit despre pericolul declanșării unui al treilea război mondial.

Șeful Ministerului de Externe ucrainean a scris pe pagina sa de Twitter că, în acest sens, lumea trebuie să-și dubleze sprijinul pentru Ucraina pentru ca aceasta să câștige și să asigure securitatea europeană și globală.

Luni, șeful Ministerului rus de Externe, într-un interviu acordat presei locale, a declarat că pericolul unui război nuclear este real şi nu trebuie subestimat. Totodată, el a spus că Rusia încearcă să prevină al treilea război mondial.



"În niciun caz nu trebuie să admitem declanşarea unui al treilea război mondial, în acest context noi privim provocările constante ale lui Zelenski și ale echipei sale, care practic insistă pe introducerea trupelor NATO pentru a proteja autoritățile ucrainene. Și toţi răspund mereu că vom da arme - ceea ce, desigur, adaugă combustibil la foc."



Potrivit lui Serghei Lavrov, în aşa fel Occidentul prelungește conflictul, astfel încât Rusia să sufere de pe urma lui.



China, una dintre ţările care se poziţionează de partea Rusiei, are un alt mesaj. După declaraţiile făcute de Lavrov, ministerul de Externe al Chinei, Wang Wenbin,a menţionat într-un briefing de presă că „nimeni nu vrea să vadă izbucnirea unui al treilea război mondial”.



Iar ministrul Apărării din Marea Britanie, James Heappey, a declarat pentru Sky News că ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, ar trebui să se gândească la faptul că Rusia este în război cu Ucraina pentru că Moscova a trecut graniţele unei ţări suverane şi i-a invadat teritoriul. Ministrul Apărării de la Londra a mai adăugat că NATO nu este o Alianţă ofensivă expansionistă, ci o alianţă defensivă.



Între timp, trupele ruse continuă să bombardeze Ucraina. În această dimineaţă a fost atacat Zaporojie, informează administrația militară regională.



"Astăzi, 26 aprilie, în jurul orei 6:50, inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra Zaporojie.Inamicul efectuează operațiuni militare ofensive în direcția așezării Trudoliubovka. Situația rămâne sub control."



Presa locală anunţă despre o persoană decedată şi una rănită. Cetățenii au fost rugați să meargă în adăposturi și să nu distribuie fotografii și video pe rețelele de socializare. Se menţionează că Centrala nucleară Zaporojie nu a fost afectată.



Noaptea, armata rusă a bombardat orașul Nikolaev, o persoană a decedat.



"S-a întâmplat astăzi, tremur până acum. Îmi este straşnic. Stăteam în curte, am fost după apă, şi deodată o bubuitură... şi gata. Merg acasă, să beau nişte valeriană. Se întâmplă ceva ireal."



"Au nimerit în uzina de tancuri. Eu tocmai mergeam să văd, dacă magazinul este deschis. Şi am observat cum a zburat ceva, şi apoi o explozie puternică."



Trei persoane au devenit victime ale bombardamentelor de la Harkov, a declarat Oleg Sinegubov, șeful administrației militare regionale.



Presa din Ucraina scrie că a fost bombardată şi uzina Azovstal din oraşul Mariupol, unde se adăpostesc civili. Potrivit surselor din ţara vecină, peste noapte, acolo au fost 35 de bombardamente şi un bloc al uzinei a luat foc. Au fost publicate şi imagini de acolo. O femeie care are un bandaj la cap este ajutată de militarii Regimentului Azov să se întindă pe o saltea.



"Nu vă fie frică. Aranjează perna."



Secretarul General al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, aflat în vizită la Moscova, a propus ca Ucraina, Rusia şi Crucea Roşie să colaboreze şi să organizeze coridoarea umanitare pentru civilii din Mariupol care îşi doresc să părăsească oraşul. Guterres a subliniat că este important ca oamenilor care vor să se evacueze să li se ofere posibilitatea de a pleca acolo unde îşi doresc.



" Recunoaştem că ne confruntăm cu o dublă criză în Mariupol, unde mii de civili au nevoie de ajutor umanitar. Mulţi dintre ei au nevoie să fie evacuaţi. Organizaţia Naţiunilor Unite este gata să-şi mobilizeze toate eforturile pentru a ajuta şi a salva vieţi în Mariupol. "



În regiunea Lugansk s-au produs aproximativ 20 de atacuri peste noapte, mai multe case au fost distruse. De asemenea, se anunţă despre trei răniți în regiunea Donețk.

Menţionăm că în condiții de război nu este posibilă verificarea acestor informații. Partea rusă la fel anunţă despre atacuri din partea Ucrainei.

Astfel, guvernatorul regiunii Belgorod a scris pe canalul său de telegram, că satele de lângă hotar Nehoteevka, Juravlevka și Golovcino au fost atacate din partea ucraineană, nu s-au înregistrat victime sau persoane rănite, dar mai multe case și mașini au fost avariate.

Este imposibil de confirmat această informație în condiţii de război. Autoritățile ucrainene nu au comentat încă această declarație.