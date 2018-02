Zăpada, prioritatea primăriei! Mai multe străzi din Capitală au fost deszăpezite ca urmare a condiţiilor meteo nefavorabile

În timp ce străzile principale din Capitală au fost curăţate de zăpadă, unele curţi ale blocurilor rămân încă înzăpezite. Situaţia a nemulţumit-o pe primarul interimar Silvia Radu, dar şi pe locatari, care spun că le este greu să se deplaseze din cauza gheţii.



"De când a nins intensiv, în ograda noastră nu s-a curăţat, în afară de locatarii care trăim aici şi noi curăţim, altcineva nu vine nimeni să ne curăţe. "



"Nu împrăştie măcar nisip. Iată am mers puţin şi este gheaţă curată. M-am adresat şi gestionarului blocului, dar a spus că nu mai are nisip."



Reprezentanţii Direcţiei locativ-comunale spun că de vină ar fi gestionarii de blocuri.



"Şefii de întreprinderi municipale, noi suntem nevoiţi în scris să facem apel la administratori şi după administratorii dau indicaţii la şefii întreprinderilor municipale", a spus Petru Gontea, vicedirector Direcţia locativ comunală.



"Parca la nivel de discutii toţi sunt de acord să contribuie, să ajute, dar când ieşim în teritoriu ni se spune în ochi că în atribuţii lor de serviciu nu este dezăpezirea şi curăţirea teritoriul adiacent", a spus Oleg Raţoi, pretor sectorul Botanica.



"Arătaţi-le prognoza vremii şi vă rog să îi puneţi să lucreze, să-i organizaţi, eu ieri cu domnul Balaur am încercat să găsim un administrator, el zicea că e pe loc, dar aşa şi nu l-am văzut", a spus Silvia Radu, primar general interimar.



Unii gestionari ai de bloc spun însă că au făcut faţă situaţiei.



"Pe sectorul nostru se intervine la timp, toţi lucrătorii sunt implicaţi în procesul de dezăpezire. Noi, teritoriul, care îl avem în gestiune ne străduim ca să-l întreţinem", a spus Ion Pulpă, administrator bloc locativ, sectorul Botanica.



"Avem sare de ajuns, avem nisip. La mine toate străzile sunt dezapezite, toate opririle sunt curăţate, n-avem probleme", a spus Petru Goschinvschi, administrator bloc locativ, sectorul Buiucani.



Noaptea trecută, pe străzile din Capitală au lucrat 68 de autospeciale şi au fost împrăştiate peste 1100 de metri cubi de material antiderapant.