Zăpada din martie, benefică pentru culturile de toamnă. Agricultorii susţin că vom avea un an cu recoltă bogată

foto: antena3.ro

Vom avea un an agricol mai bun, cu o recoltă bogată. Agricultorii spun că temperaturile scăzute şi zăpada din martie nu au afectat culturile de toamnă, ba din contra, plantele se bucură de o rezervă mare de umiditate.



Nicolae Sprâncean din satul Hârtopul Mic, raionul Criuleni a semănat în toamna anului trecut grâu şi orz pe o suprafaţa de 500 de hectare. Fermierul se aşteaptă la o recoltă record.



"A iernat foarte bine. Sunt într-o stare foarte bună grâul şi orzul. Da, s-a întârziat un pic timpul, dar nu este niciun pericol. Nu a îngheţat. Cred că în ultimii 30 de ani nu am avut atâta umiditate ca anul acesta. Este un an foarte bun", a spus Nicolae Sprâncean, fermier.



Potrivit secretarului de stat al Ministerului Agriculturii, Vasile Luca, peste 410 mii de hectare au fost însămînțate, în mare parte cu grâu, orz și rapiță. Pe alte 950 de mii de hectare vor fi semănate, în această primăvară, porumb, floarea soarelui, soia, orz, mazăre şi sfeclă de zahăr.



"Condiţiile agro-meteorologice în această perioadă, în perioada lunilor de iarnă au fost prielnice. Deci, practic afecţiuni majore nu am avut, chiar din contra bucură faptul că rezerva de umiditate din sol este una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani", a spus Vasile Luca, secretar de stat al MADRM.



Agricultorii sunt asigurați cu seminţe şi răsaduri. Totodată, vor primi şi subvenţii. Pentru acest an, statul a alocat 900 de milioane de lei, dintre care 214 milioane au fost datorii de anul trecut.



"Sperăm noi că anul acesta vom satisface toate cererile privind alocarea subvenţiilor", a spus Vasile Luca, secretar de stat al MADRM.



Vor fi construite şi 11 puncte de lansare a rachetelor antigrindină, pe lângă cele 132 existente. Specialiştii le recomandă agricultorilor să-şi asigure totuşi culturile întrucât este singura posibilitate de a evita pierderile.