Zâmbete şi voie bună în centrul Capitalei. Sute de oameni sărbătoresc Hramul Chişinăului

Sute de oameni sărbătoresc hramul Chişinăului, în centrul Capitalei, cu mici, bere şi vin. Chişinăul a împlinit 583 de ani, iar autorităţile au pregătit un program special. Pe Bulevardul Ştefan cel mare au fost instalate trei scene, aşa că muzica a răsunat şi câteva străzi în jur. De o surpriză deosebită au avut parte enoriaşii care au participat la slujba de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului. După slujbă, în scuar îi aştepta un decor deosebit şi un pin, la care a cântat pentru toată lumea însuşi maestrul, Eugen Doga.

Decorul din scuarul Catedralei şi prezenţa Maestrului Eugen Doga, i-a impresionat pe cei mai matinali participanţi ai sărbătorii de astăzi. Cu un recital deosebit au venit şi surorile Osoianu.

"Ne bucurăm de sărbătoarea care se face şi am rămas profund impresionaţi de concertul de astăzi.Doresc Chişinăului să fim mai buni, să avem sănătate şi să ne încredem în voia domnului şi să ne iubim oraşul".

"Chișinăul e foarte frumos. Și am mai spus că am venit exact la țanc în Moldova, pentru că am venit la voi pentru prima dată și, dacă vrei să înțelegi această țară, atunci acum este momentul potrivit".

"Credinţă sănătate şi noroc în toate începuturile bune".

În timp ce simplii cetăţeni şi-au început ziua la Biserică, mai mulţi oficiali au dat startul sărbătorii cu depuneri de flori la Monumentul lui Ştefan Cel Mare.

Pe la amiază, sărbătoarea s-a mutat pe Bulevardul Ştefan cel Mare care a devenit neîncăpător pentru sutele de oameni.

La fiecare pas, oamenii s-au putut opri la tarabe unde se vindeau frigărui, bere şi alte bunătăţi.

"Din punctul meu de vedere, e foarte vesel, dinamic. Aş spune chiar că în acest an e mai bine decât anul trecut".

"Eu sunt îndrăgostit de Chişinău, e un oraş foarte frumos".

"Îmi place mult Moldova, am venit aici de mai multe ori. În acest an, Hramul îl petrecem foarte bine".

În Centrul Capitalei va răsuna de muzică până seara târziu. În scenă vor urca artişti autohtoni cunoscuţi, iar surpriza autorităţilor din acest an sunt cântăreţii de peste Prut Fuego şi Andra.

Sărbătoarea dedicată Hramului oraşului Chişinău a fost stabilită în 1995, atunci când a fost dată în exploatare, după renovare, Catedrala Mitropolitană, Naşterea Domnului. În această zi, creştinii prăznuiesc sărbătoarea religioasă Acoperământul Maicii Domnului.

