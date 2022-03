Zâmbete pentru COPII RĂZBOIULUI: Mai mulți micuți din Ucraina au fost la Teatrul Fără Nume

Copiii din Ucraina au mers la un spectacol organizat de Teatrul Fără Nume, din Chișinău. Clovnul Slava le-a pregătit celor mici mai multe surprize şi a încercat să-i facă pe copii să uite de război.

Pe scenă au evoluat şi grupuri de dansatori din Moldova.

Copiii au fost însoţiţi de părinţi sau bunici.

„Eu am venit cu nepoatele. Atmosfera la teatru e plăcută. Mulţumim oraşului şi oamenilor pentru primirea de care am avut parte. Nu am mai întâlnit așa generozitate.”

Directorul teatrului, Nicu Ţărnă, ne-a spus că vor fi organizate și alte spectacole.

„Reprize de circ, aşa se numesc ele, cu Veaceslav Iacovlev care are o experienţă vastă în domeniu, aşa că am zis de ce nu să încercăm. O să încercăm acest show să-l mai repetăm tot cu copii şi mame din Ucraina şi de ce nu cu copii şi mame din Republica Moldova.”, a relatat Nicu Țărnă, director la Teatrul Fără Nume.