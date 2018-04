Zâmbete, emoţii şi culoare: Clubul de dans sportiv "Codreanca" a sărbătorit aseară 45 de ani de activitate

O seară plină de dans, zâmbete, emoţii şi culoare. Clubul de dans sportiv ,,Codreanca” a sărbătorit aseară 45 de ani de activitate. Cu acest prilej, ministrul Monica Babuc a acordat clubului de dans și antrenorilor Petru și Svetlana Guzun Diploma Guvernului de gradul I și Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.



" Am participat cu mult drag la un eveniment important pentru Republica Moldova. Este un eveniment de înălţare, de glorie a celui mai frumos sport - a dansului",PKA_BURT NUME FUNCTIE ANGELA CUTASEVICI/secretar de stat Ministerul Educaţiei



Petru Guzun, fondatorul și directorul artistic al clubului „Codreanca”, spune că ansamblul este încă în creştere, pentru că în colectiv dragostea de dans se transmite din generaţie în generaţie.



"Avem deja şi nepoţi, am în vedere de la primii dansatori. Da, e o perioadă, au trecut mulţi ani încă din timpul sovietic, dar noi nu ne pregătim să ne oprim la această vârstă. O să trecem şi primul jubileu de 50 de ani şi poate şi al doilea la o sută", a spus fondatorul și directorul artistic al clubului "Codreanca", Petru Guzun.



Tot ieri, la Palatul Republicii s-a desfășurat Campionatul Mondial Junior II 10 dansuri la care au participat dansatori sportivi din 41 de țări. Oaspeţii au fost impresionaţi de ce au văzut la noi.



"Chiar dacă nu suntem din Moldova, chiar dacă nu suntem de la "Codrenca", ne fac oamenii şi publicul nefac să e simţim foarte bine", a spus România, Eric şi Antonia.



" E foarte plăcut să particip la acest eveniment. Suntem pentru prima dată în această ţară minunată şi suntem foarte plăcut surprinşi", a spus Rusia. Mihail şi Alexandra.



"E o plăcere să concurăm cu acest club, care este unul foarte puternic. Mă bucur că am oportunitatea de a dansa aici, în această sală superbă și cu acești dansatori", a spus Lituania, Jokubas şi Migle.



La cei 45 de ani de activitate, clubul de dans sportiv ,,Codreanca” a adunat nenumărate premii de la diverse campionate europene şi mondiale. Ansamblul a devenit de 8 ori campion mondial, iar dansatorii de la ,,Codreanca” au în palmares 27 medalii de aur, 26 de argint şi 28 de medalii de bronz. Unicul titlu care le lipseşte este aurul olimpic.