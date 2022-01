Zalina Marghiev, una dintre cele mai cunoscute sportive ale ţării noastre, despre rolul său în calitate de vicepreședinte al Comitetului Național Olimpic

Una dintre cele mai cunoscute sportive ale țării noastre, Zalina Marghiev, se simte bine în noul rol, cel de vicepreședinte al Comitetului Național Olimpic și Sportiv. Atleta afirmă că determinarea și perseverența de care a dat dovadă la numeroasele competiții o va ajuta să aducă un suflu nou sportului moldovenesc.



“Niciodată nu mi-am făcut un plan să avansez într-un anumit post. Îmi făceam lucrul, mergeam înainte și, atunci când mi s-a oferit această ocazie, evident că am acceptat pentru că este o posibilitate foarte mare să încerc și eu să schimb ceva în sportul moldovenesc.”, a declarat Zalina Marghiev, vicepreședinte CNOS/atletă.



Zalina este în sport de 21 de ani și cunoaște bine problemele din domeniu. Împreună cu echipa comitetului olimpic, ea va lucra pentru a îmbunătăți infrastructura și medicina sportivă și speră la o colaborare productivă cu Ministerul Educației și Cercetării, dar și cu alte instituții de stat. Mai mult, în cadrul CNOS a fost creată Comisia Atleților, care va promova imaginea sportivilor moldoveni.



“Să explicăm populației cine sunt sportivii, cu ce probleme se confruntă, care sunt condițiile, cum a fost viața lor până la sport și prin intermediul acestor informații să încercăm să căpătăm finanțe sponsori ca să ajutăm sportivi în pregătirea lor pentru campionatele europene, mondiale și Jocurile Olimpice.”, a declarat Zalina Marghiev, vicepreședinte CNOS/atletă.



Zalina Marghiev nu renunță la cariera sportivă. Luni și joi ea activează la CNOS, iar în celelalte zile este la antrenamente. Iarna, atleții se pregătesc la Sala Polivalentă din capitală, unde este frig, iar inventarul sportiv e învechit.



“Condițiile chiar îs jalnice. E unica infrastructură pentru atletism, aruncări și este lăsată așa, după atâția ani cat am așteptat. Sper că o să mișcăm lucrurile din loc și o să pornim, totuși, schimbarea, o să punem accent pe infrastructură. Ce ține de mine, în calitate de vicepreședinte, în calitate de sportiv, am să depun tot efortul să facem o schimbare.”, a declarat Zalina Marghiev, vicepreședinte CNOS/atletă.



Renumita atletă a concurat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice, în proba de aruncare a ciocanului și va face totul să evolueze și la Paris, în 2024.



“Lucrăm foarte mult în condițiile pe care le avem și sper că, în scurt timp, voi realiza ce mi-am planificat.”, a declarat Zalina Marghiev, vicepreședinte CNOS/atletă.

În acest an, cele mai importante competiții la care Zalina va participa sunt Campionatul European și Campionatul Mondial de atletism.