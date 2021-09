YouTube va bloca toate conţinuturile antivacciniste, mergând astfel dincolo de interdicţia sa ce vizează informaţiile false despre vaccinurile anti-COVID-19 pentru a include şi conţinuturile bazate pe dezinformări despre alte vaccinuri autorizate pe piaţă, au anunţat miercuri reprezentanţii companiei americane pe blogul oficial al acesteia, informează Reuters.Printre exemplele de conţinuturi care nu vor mai fi permise pe YouTube se află afirmaţii precum cele conform cărora vaccinul antigripal provoacă infertilitate şi vaccinul ROR, conceput pentru a oferi protecţie împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei, poate să provoace autism, potrivit noilor condiţii de utilizare a platformei YouTube, scrie agerpres.ro Compania specializată în partajarea de videoclipuri online, deţinută de grupul Alphabet Inc., va interzice de asemenea canalele asociate cu mai mulţi activişti antivaccinişti importanţi, precum Robert F. Kennedy Jr. şi Joseph Mercola, a precizat un purtător de cuvânt al platformei YouTube.Decizia a fost luată într-o perioadă în care YouTube şi alte companii-gigant din industria tehnologiei, precum Facebook Inc. şi Twitter Inc., au fost criticate pentru faptul că nu au adoptat măsuri suficiente pentru a stopa răspândirea ştirilor medicale false pe platformele lor.Deşi YouTube a decis să adopte o poziţie mult mai dură împotriva dezinformării, compania americană se confruntă cu reacţii ostile pe plan internaţional. Marţi, canalele de limbă germană ale postului public de televiziune rusesc RT au fost şterse de pe YouTube, întrucât ar fi încălcat politica platformei ce vizează dezinformările privind COVID-19.Miercuri, reprezentanţii Rusiei au declarat că acea decizie reprezintă "o agresiune informaţională fără precedent" şi au ameninţat că vor bloca platforma YouTube.