YouTube blochează conturi legate de Mişcarea Identitară, printre care cel al activistului austriac Martin Sellner

Printre conturile blocate este şi cel al activistului austriac Martin Sellner, lider al acestei mişcări paneuropene ce promovează o ideologie al etnopluralismului şi are în special susţinători tineri.Filiala germană a Mişcării Identitare, care ar avea în jur de 600 de membri, se află sub supravegherea serviciilor de informaţii interne.Decizia platformei YouTube a survenit după ce la sfârşitul săptămânii trecute Twitter a blocat contul lui Sellner. Facebook şi Instagram au pus mai demult Mişcarea Identitară pe lista neagră.Înregistrările video ale lui Sellner de pe YouTube apar ca fiind şterse, cu următorul mesaj: "Acest video nu mai este disponibil pentru că a fost închis contul asociat cu acel video".Pe site-ul său web, Sellner promite că va declanşa o acţiune în justiţie "împotriva acestor închideri nefondate".În jur de 100.000 de oameni erau abonaţi la canalul lui Martin Sellner de pe YouTube. Pe Twitter, el avea puţin sub 40.000 de urmăritori, scrie agerpres.ro.