Yemen este ameninţat de un nou val major de cazuri de holeră

foto: guim.co.uk

Yemen riscă să fie afectat de un nou "val major" de cazuri de holeră, a anunţat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care a solicitat încetarea luptelor armate din această ţară timp de trei zile pentru a permite vaccinarea populaţiei, informează AFP.



Acest avertisment a fost făcut a doua zi după un raid aerian ce a vizat cel mai mare spital din Yemen, aflat în portul de importanţă strategică Hodeida, controlat de rebelii Houthi, în timp ce personalul OMS pregătea o campanie de vaccinare.



"Am avut două valuri majore cu epidemii de holeră pe parcursul ultimilor ani şi, din păcate, tendinţa pe care o constatăm de câteva zile şi de câteva săptămâni sugerează că am putea să ne confruntăm cu al treilea val major", a declarat directorul general adjunct al OMS, însărcinat cu coordonarea reacţiilor rapide în cazuri de urgenţe, Peter Salama, într-o conferinţă de presă organizată la Geneva.



"Îndemnăm toate părţile implicate în conflict să respecte dreptul umanitar internaţional şi să răspundă favorabil cererii formulate de comunitatea internaţională, care a solicitat trei zile de linişte pentru a depune armele şi pentru a ne permite să vaccinăm populaţia civilă", a adăugat el.



Situaţia din Yemen, descrisă de ONU drept cea mai gravă criză umanitară din lume, a generat peste 1 milion de cazuri suspecte de holeră - dintre care 2.200 de decese - după izbucnirea conflictului armat între rebelii Houthi, susţinuţi de Iran, şi forţele guvernamentale, susţinute de o coaliţie sub comandă saudită.



Peter Salama a explicat că acea campanie de vaccinare vizează peste 500.000 de persoane, ar trebui să înceapă sâmbătă şi să se termine luni.



Vineri dimineaţă, coordonatoarea programelor ONU pentru Yemen, Lise Grande, s-a declarat şocată de raidul comis asupra spitalului al-Thawra din Hodeida şi asupra pieţei de peşte din acel oraş, în urma căruia au murit cel puţin 20 de persoane şi alte 60 au fost rănite.



După intervenţia în Yemen a coaliţiei internaţionale, în martie 2015, conflictul militar a făcut peste 10.000 de morţi - dintre care 9.500 de civili - iar peste 8 milioane de yemeniţi au ajuns să fie afectaţi de foamete.