Yamaha şi-a prezentat echipa pentru noul sezon în MotoGP

Yamaha este gata de noua ediţie a Campionatului Mondial de Motociclism-Viteză. În boxele sale oficiale de pe Circuitul Internaţional de la Sepang, în Malaezia, echipa italo-japoneză şi-a prezentat cei doi piloţi, italianul Valentino Rossi şi spaniolul Maverick Vinales, dar şi motocicletele pe care aceştia vor ataca titlul de campion.



Valentino Rossi, deţinător a 7 titluri de campion mondial în MotoGP, va concura în noul sezon în ciuda speculaţiilor cum că era pe punctul de a se retragă din activitatea competiţională în acest gen de sport.



"Nu a fost greu să iau această decizie. Asta, deoarece nu vreau să-mi continui cariera decât dacă sunt competitiv. Pentru a rămâne în top, în orice gen de sport, mai ales când nu mai eşti foarte tânăr, trebuie să depui mult efort", a menţionat Rossi.



Şi o altă echipă niponă, Suzuki, şi-a prezentat oficial piloţii şi motocicletele. Piloţii spaniolii Joan Mir şi Alex Rins vor face echipă pentru al doilea sezon la rând.



"Am încheiat anul trecut în formă bună. La mijlocul sezonului am avut nişte accidentări ce ne-au influenţat a doua jumătate a lui. Dacă vom începe noul sezon aşa cum l-am încheiat pe cel precedent sau chiar şi mai bine, atunci va fi superb", a subliniat Joan Mir, pilot Suzuki.



"Obiectivul nostru pentru acest an este să obţinem mai mult de două victorii, cu mult mai mult. Aşadar, să lucrăm pentru a ne atinge obiectivul", a subliniat Alex Rins, pilot Suzuki.



Debutul noului sezon în Campionatului Mondial de Motociclism Viteză, adică prima sa etapă, se va produce pe 8 martie, în Qatar.