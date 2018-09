WOODS, REVENIRE DE SENZAȚIE: Americanul a câștigat al 80-lea titlu al carierei

Tiger Woods, cel mai celebru jucătorul de golf, a pus capăt perioadei de 5 ani fără vreun titlu câștigat.

Americanul s-a impus în ultimul turneu al sezonului din circuitul profesionist. În vârstă de 42 de ani, Woods a câștigat al 80-lea său titlu din carieră.



"Am trecut printr-o perioadă mai puțin fericită a vieții mele. Am dorit să-mi demonstrez că mai pot obține performanță. Atunci când am văzut mingea în gaură am fost foarte fericit", a spus /jucătorul de golf, Tiger Woods.



Tiger Woods se află la doar două succese de recordul compatriotului său Sam Snead, care a câștigat 82 de titluri între 1936 și 1965.

Liderul mondial, Justin Rose, s-a clasat abia pe locul 4 la competiția desfășurată în apropiere de Atlanta.