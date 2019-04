WILLIAMSON, NOUL "LEBRON". Tânărul jucător va participa la draft-ul NBA din iunie

foto: publika.md

Zion Williamson, tânăra speranţă a campionatului universitar nord-american de baschet, va participa la draft-ul NBA din această vară.



Sportivul în vârstă de 18 ani a jucat doar un sezon pentru Blue Devils, echipa Universităţii Duke din Durham, în statul Carolina de Nord, dar este deja considerat de specialişti "noul LeBron James".



"Nu cred că pot descrie în cuvinte cât de special a fost acest an pentru mine. Frăţia a fost incredibilă, am fost filmat, totul despre această echipă e special. Niciodată nu m-am gândit că voi juca pentru Universitatea Duke, mai ales să fiu selectat pentru draft. "



Zion Williamson a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului 2018/2019 al campionatului universitar, el având medii de 22,6 puncte şi 8,9 recuperări pe meci, precum şi o reuşită la aruncări de 68 la sută.



Williamson ar urma să fie prima alegere la draft-ul de pe 20 iunie, după modelul unor jucători renumiţi precum Kevin Durant, Kyrie Irving sau Anthony Davis.



Echipa favorită de a-l include în lot pentru sezonul următor este New York Knicks.