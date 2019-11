Will Smith a fost diagnosticat cu CANCER! Medicii nu i-au dat NICI O ȘANSĂ (VIDEO)

Will Smith a fost operat de urgență. Medicii i-au pus artistului diagnosticul de tumoare precanceroasă, în timpul unui control de rutină.

În plus, în urma intervenției i-a fost îndepărtat şi un alt polip care ar fi putut provoca mai târziu cancer.

În ciuda intervenţiei delicate, Will Smith şi-a folosit din plin simţul umorului, scrie b1.ro

„Mulţi spun că nu poţi să faci 50 de milioane de fani pe Instagram fără să-ţi arăţi fundul. Ei bine, iată-mi pe mine aici, făcând o colonoscopie. Nu prea am consumat droguri de-a lungul vieţii, aşa că treaba asta (anestezicul – n.red.) funcţionează extraordinar, a scrie el pe pagina de Instagram.

Starea lui Smith este bună în prezent, iar la ieşirea din spital, el i-a îndemnat pe fani să nu-şi neglijeze sănătatea şi să-şi facă analizele de rutină.

Will Smith are peste 7 milioane de abonaţi pe canalul său de YouTube, iar în ultimul material video publicat a documentat experienţa prin care a trecut după ce a aflat că are o tumoare precanceroasă la colon.