WhatsApp adaugă o nouă opţiune pentru blocarea invitaţiilor nedorite

Invitaţiile în grupuri de chat primite pe WhatsApp vor putea fi blocate de acum mai uşor, administratorii reţelei de socializare adăugând o nouă setare care permite respingerea automată a solicitărilor de acest tip.

Utilizatorii vor avea la dispoziţie trei alegeri pentru gestionarea invitaţiilor group chat: "nobody" "my contacts" şi "everyone". Prima opreşte cu totul invitaţiile de tip group chat, iar a doua permite acceptarea acestora doar dacă provin de la persoane aflate deja în lista de contacte, evitând astfel solicitările de tip Spam.

Persoanele care au fost blocate din încercarea de a-ţi trimite o invitaţie grup chat vor fi informate cu un mesaj automat, lăsând acestora posibilitatea de a trimite linkul invitaţiei într-un mesaj privat, valabil timp de 72 de ore. Spre deosebire de invitaţia directă, solicitările grup chat primite în mesaje private sunt mai puţin vizibile, prin urmare şi mai uşor de ignorat.

Măsura restricţionării invitaţiilor pentru aderarea la grupurile de discuţii are şi rolul de a controla răspândirea campaniilor de propagandă şi Fake News pe WhatsApp, derulate de organizaţii care operează prin atragerea cât mai multor utilizatori în grupuri de chat unde sunt răspândite idei şi informaţii care nu au neapărat legătură cu realitatea, scrie go4it.ro

Totodată, WhatsApp testează şi o nouă funcţie de căutare după imagini care poate deosebi pozele reale de cele modificate în Photoshop.

Noile setări pentru controlarea invitaţiilor group chat vor putea fi găsite în următoarea versiune a aplicaţie WhatsApp pentru mobil, în meniul Settings > Account > Privacy > Groups.