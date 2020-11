WhatsApp adaugă noi setări pentru gestionarea spațiului de stocare

Problemă majoră pentru posesorii de dispozitive cu spațiu de stocare limitat, gestionarea memoriei ocupate de fișierele primite și trimise pe WhatsApp va fi de acum mai ușoară, aplicația de mobil permițând acum filtrarea pe criterii cum ar fi dimensiunea și vechimea acestora.

La doar o zi după ce Facebook a anunțat noua funcție Disappearing Message, care permite trimiterea de mesaje pe WhatsApp care dispar automat după ce sunt citite, aplicația de mobil primește și un set de filtre pentru organizarea spațiului de stocare, scrie go4it.ro.

Dacă până acum, trierea pozelor și filmulețelor salvate în arhiva WhatsApp era un proces anevoios care presupunea parcurgerea manuală a colecției de atașamente, procesul este devine considerabil mai rapid și eficient. Noile filtre pot fi găsite la secțiunea Settings / Storage and Data / Manage Storage. Noua versiune Storage Management Tool are un design refăcut, cu accent pe funcția de sortare/filtrare automată a colecției de atașamente. Înainte de folosi butonul Ștergere, avem și posibilitatea de a previzualiza clipurile și pozele găsite, asigurând că nu am selectat din greșeală fișiere pe care le dorim păstrate.

Însă WhatsApp nu lasă curățenia strict în grija utilizatorilor. Dacă spațiul de stocare ajunge la un nivel foarte redus, aplicația de mobil va afișa un mesaj de avertizare în tab-ul Chats, propunând vizitarea secțiunii Storage Management pentru trierea arhivei de atașamente. Totodată, spațiul de stocare folosit poate fi vizualizat în timp real, graficul ilustrând exact cât anume revine colecției de fișiere WhatsApp și cât a rămas pentru alte aplicații și fișiere găzduite în memoria telefonului.