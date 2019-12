What's Up, pe numele real Marius Marian Ivancea, nu mai are nicio restricţie după ce procurorii i-au făcut dosar penal pentru ultraj. Magistraţii au decis să-i ridice lui What's Up măsura controlului judiciar, iar artistul nu mai are nicio restricţie: poate părăsi ţara în cazul în care de sărbători are concerte în afara graniţelor.

Marţi, 10 decembrie, procurorii au hotărât ca What's Up să fie pus sub control judiciar în dosarul de ultraj. Potrivit legii, artistul era obligat să meargă în fiecare lună la Poliţie pentru a semna într-un catastig, ca dovadă că nu fuge de răspunderea penală şi că se află în ţară. În cazul în care nu se supunea măsurii, controlul judiciar s-ar fi transformat în arest preventiv, scrie romaniatv.net.

What's Up a fost implicat într-un scandal monstru cu iubita sa, Alice Badea. După mai multe discuţii aprinse, fata a sunat la 112. De acolo până la dosarul de ultraj a fost doar un pas, dat fiind faptul că artistul a fost recalcitrant cu poliţiştii. Ulterior, Alice Badea a spus că What's Up a fost bătut de poliţişti: "Era foarte supărat că l-au lovit foarte tare şi zicea că înţelege că a greşit".