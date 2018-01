WEEKEND PE PÂRTIE. Zeci de oameni şi-au luat schiurile şi au evadat pe dealurile din Călăraşi

Foto: provincial.md

Amatorii sporturilor de iarnă pot schia şi la noi, fără a pleca în România sau Ucraina. Zeci de oameni şi-au luat schiurile, snowboardurile sau săniile şi au mers astăzi la Călăraşi, acolo unde s-a deschis pârtia. Administratorul spune că zăpada care s-a aşternut în această săptămână este ca o mană cerească.



Oamenii au început să vină la pârtie de la ora zece dimineaţa.



Cei care nu dispun de echipament pentru schiat, îl pot închiria aici cu 200 de lei. Vizitatorii spun că sunt încântaţi de pârtie întrucât traseul este destul de lung, iar preţul este de doar 150 de lei.



"Minunată, bună pârtia, se poate de schiat şi la noi în Moldova. Locuim aproape şi venim aici. Mulţumiţi şi de preţ", a spus un bărbat.



"Pentru Moldova este o pârtie excelentă, îmi pare rău că este puţină zăpadă, dar asta e. În rest e bine. Decât să mergi la o bere, mai bine vii aici", a zis un bărbat.



Începătorii s-au întrecut la căzături.



"Nu sunt specialist în asta, am mai fost de câteva ori în Ucraina şi am făcut acolo câteva antrenamente şi acum vin să fac practică aici", a zis un începător.



S-au distrat de minune şi copiii.



"De patru ori am reuşit să cădem jos. Schiuri am, dar sunt acasă, nu le iau pentru că mă tem un pic să schiez pentru că nu ştiu bine", a zis un copil.



" Îmi place, tata m-a învăţat", a spus un copil.



"Nu mi-a îngheţat mânuţele, nici piciorușele şi e bine cu săniuța", a zis alt copil.



Persoanele cu experienţă le-au dat sfaturi celor începători.



"Să fie îmbrăcat bine, să aibă un strat de subt corect, termo şi să fie stratul exterior aşa cum trebuie, încălţămintea este foarte importantă pentru snowboard atât şi pentru schi. Când cazi trebuie să te grupezi, mâinele aproape de corp", a declarat un bărbat.



Oamenii coboară pârtia cu schiurile, dar revin în vârf cu microbuzul. Totuşi, administratorul intenţionează să contruiască o telecabină.



" Vrem şi proiectăm tot, am fost la Braşov. La cei mai buni proiectanţi care pot să ne ajute şi cu utilajul. De Anul Nou am văzut că nu a fost zăpadă, am crezut că nu va fi şi nu am fost gata 100 % cum trebuie să fie", a declarat Nicolae Rozembac, administrator



Vizitatorii s-au putut încălzi cu mâncare caldă, preparată la ceaun chiar lângă pârtie.



"Am pregătit pentru vizitatorii noştri fripturică de purceluș, mămăligă şi izvar."



"Ca la mama acasă."



Alţi oameni au venit cu mâncarea de acasă.



"Nişte gustări, mici, pepeni muraţi. Am venit să ne odihnim puţin, la oraş e mai cald, se topeşte zăpada, aici nu prea."



Traseul este deschis pentru toţi doritorii 24 de ore din 24, iar pârtia va funcţiona atât timp cât va fi zăpadă şi temperaturi scăzute.