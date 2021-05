"We Are The People We’ve Been Waiting For". A fost lansat imnul EURO-2020 (VIDEO)

Campionatul European de fotbal are deja și un imn oficial! Acesta a fost lansat de DJ-ul olandez Martin Garrix, alături de Bono & The Edge și e intitulat "We Are The People We’ve Been Waiting For", ceea ce în traducere înseamnă "Suntem oamenii pe care îi aşteptam."

"A fost o colaborare minunată. Am muncit ambii asupra acestei melodii. Sunt mulțumit de ceea ce a ieșit și nu îmi vine să cred că am lucrat împreună cu un asemenea geniu.", a spus compozitorul, Martin Garrix.

Garrix a fost ales ca succesor al francezului David Guetta, care a compus imnul pentru EURO 2016.

"Când UEFA mi-a confirmat încă odată că eu voi fi cel care voi compune muzica pentru EURO 2020, am fost impresionat dar în același timp foarte stresat. Dar mi-au zis că tu ai "carte blanche", fă tot ce știi doar ca să iasă bine, avem încredere în tine, tu cu siguranță vei reuși să prizi acel val și sentiment al turnelui. Am fost foarte onorat când mi s-a spus asta dar și uimit când mi s-a oferit o asemenea încredere. Un astfel de proiect, e minunat asta!", a menționat compozitorul, Martin Garrix.

Turneul final al Campionatului European, amânat un an din cauza pandemiei, se va desfășura în perioada 11 iunie - 11 iulie. Toate meciurile vor fi transmite în direct de PRIME și CANAL 5.