Washington Capitals a suferit a doua înfrângere consecutivă în Liga nord-americană de hochei.



După eșecul usturător în partida cu New York Devils, scor 0-6, deținătoarea Cupei Stanley a fost învinsă pe teren propriu cu 2-4 de Toronto Maple Leafs.



Stephenson și Kuznețov au marcat pentru Capitals, iar Kapanen, Lindholm, Leivo și Matthews au înscris golurile oaspeților.



Într-o altă confruntare, Edmonton Oilers a dispus în deplasare de New York Rangers, scor 2-1.

Atacantul suedez Mika Zibanejad a dus în avantaj formația din New York. Edmonton Oilers a restabilit egalitatea până la pauză prin Ryan Nugent-Hopkins.

Golul victoriei oaspeților a fost înscris în repriza a treia de către vedeta Connor McDavid.