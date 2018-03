"Vulturii roşii" ameninţă "viespile"! Jucătorii de la Milsami susţin că vor lupta pentru titlu

foto: publika.md

"Vulturii roşii" ameninţă "viespile"! Fotbaliştii de la Milsami Orhei promit să-i facă viaţă grea lui Sheriff Tiraspol în noul sezon şi susţin că vor lupta la titlu cu cea mai titrată grupare din Republica Moldova.



"Roş-albii" îşi doresc ca în acest sezon să repete performanţa clubului din 2015, atunci când Milsami a devenit campioană națională în premieră.



"Milsami mereu s-a bătut pentru titlu cu Sheriff. Clubul mereu are obiective mari. Trebuie să ne atingem scopurile şi să fim acolo, pe podium, şi, desigur, pe primul loc", a spus Radu Mîţu, portar Milsami.



"Personal, îmi doresc să câştigăm campionatul, mai ales că am mai făcut-o. Nu este uşor, pentru că Sheriff are o echipă puternică. Are un lot numeros cu fotbalişti de valoare. Îi respectăm pentru că fac investiţii foarte mari şi joacă în cupele europene. Dar asta nu înseamnă că o să cedăm de la bun început. Ne vom lupta până la capăt, aşa cum am făcut-o şi anul trecut. Le-am stat în coastă chiar până pe ultima sută de metri", a spus Romeo Surdu, fotbalist Milsami.



Milsami este pregătită pentru noul sezon, afirmă antrenorul Veaceslav Rusnac. În intersezon, clubul orheian și-a întărit lotul cu 5 fotbalişti şi a efectuat un cantonament în Turcia.



Iarna trecută la Milsami au fost transferați Igor Bugaiov, Sergiu Plătică, Vadim Raţă, Andrei Novicov şi Ion Ibrian.



"Aşteptăm şi noi cu nerăbdare începutul campionatului. Ştim cu toţii că pauza a fost foarte mare. Pentru noi toţi e mai bine să joci, decât să te antrenezi. Referitor la pregătire, am făcut tot ce am planificat. Am avut condiţii bune pentru antrenament. Sper şi eu că suntem gata şi ne-am completat foarte bine", a spus Veaceslav Rusnac, antrenor Milsami.



Milsami Orhei va găzdui în prima etapă a Diviziei Naţionale pe Zimbru Chişinău. Partida de la Orhei se va juca pe 1 aprilie, cu începere de la ora 15:00.