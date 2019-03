Vulpile zburătoare sunt în pericol de dispariţie în Mauritius. Motivul pentru care oamenii de ştiinţă au dat în judecată guvernul

Oamenii de ştiinţă dau în judecată guvernul din Mauritius pentru că lasă "vulpile zburătoare să dispară", după ce exterminarea masivă a dus la înjumătăţirea acestei specii de lilieci, informează luni The Independent.



Peste 50.000 de vulpi zburătoare au fost ucise în trei runde de sacrificări începând din 2015, în încercarea de a proteja recoltele de fructe.



Aceste animale mănâncă fructele din livezi pentru a supravieţui, în condiţiile în care doar 5% din pădurile native din Mauritius au mai rezistat, au avertizat experţii.



Vulpile zburătoare sunt vitale pentru biodiversitate în condiţiile în care acestea polenizează florile şi împrăştie seminţele, permiţând copacilor şi plantelor să crească şi să se răspândească, susţin însă activiştii ecologişti.



Cu toate acestea, populaţiile de vulpi zburătoare au scăzut cu peste 50% în ultimii patru ani, a declarat Vincent Florens, specialist la Universitatea din Mauritius - rămânând, potrivit estimărilor, mai puţin de 30.000 de exemplare în prezent, scrie agerpres.ro.

Tigga Kingston, bioloagă specializată în lilieci în cadrul Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN), susţine că, cu cât populaţia de vulpi zburătoare se diminuează, cu atât exemplarele rămase vor fi mai vulnerabile la dezastrele naturale, la boli şi la pierderea habitatelor, iar într-un final vor dispărea.



Trustul britanic pentru conservarea a liliecilor a cerut ca autorităţile să pună capăt exterminărilor, citând cercetări care au constatat că liliecii sunt responsabili pentru doar 10% din daunele produse fructelor.



Prima rundă de sacrificări, în 2015, s-a soldat cu uciderea a 30.000 de vulpi zburătoare, în timp ce o a doua rundă a vizat 7.380 de exemplare.



Chiar dacă IUCN a modificat statutul acestei specii de la "vulnerabil" la "în pericol de dispariţie", la ultima serie de sacrificări au fost ucise 13.000 de exemplare.



În prezent însă, oamenii de ştiinţă susţin ideea unui proces împotriva guvernului pentru a preveni o altă diminuare a populaţiei de lilieci.



"Am încercat cu petiţii, demonstraţii, articole publicate în Science şi discuţii ale IUCN cu guvernul. Am eşuat total, aşa că am decis că e nevoie de un demers mai puternic", a declarat Christian Vincenot, ecologist la Universitatea din Kyoto, Japonia.