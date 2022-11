Vulcanizările din țară, luate cu asalt. Șoferii îşi schimba anvelopele de vară cu cele de iarnă

”Eu încerc să înțeleg unde se începe rândul. Am venit și încă nu înțeleg. Am fost la trei vulcanizări și nu-s locuri. Trebuia mai devreme să ne gândim, cu o săptămână înainte. Acum deja e greu.””- Încă aștept în rând. Sunt mulți.- De cât timp așteptați în rând?- Am vreo jumătate de oră, dar sunt alții care de dimineață stau. S-au transmis posibile ninsori, iar ca să nu luăm amendă, trebuie să respectăm regulile de circulație și să nu punem viața nimănui în pericol și chiar a noastră însuți.”Deși prețurile cauciucurilor, chiar şi al celor la mâna a doua, bat la buzunar, conducătorii auto spun că siguranţa rămâne pe primul loc.”Deja vine sezonul de iarnă și trebuie să fim cu roțile de iarnă. Trebuie să fim pregătiți pentru orice condiție meteorologică.”Reprezentanţii atelierelor auto spun că cererile multiple au început acum cinci zile.”- Foarte multe mașini. Este greu.- Pe zi, la câte mașini schimbați anvelopele?- Vreo 50.”Cei care nu şi-au cumpărat cauciucuri de iarnă trebuie să fie foarte atenţi, spun specialiştii. Preţurile variază în funcţie de producător şi dimensiuni.”Prețurile au crescut cu 25-30 la sută. Anvelopele chineze din cauza transportului scump care a fost. Anvelopele de brand din cauza materiei prime. Anvelopele la preț minim o mie de lei și până la 13, 14 sau chiar până la 17 mii.”Inspectoratul Naţional de Securitate Publică anunță că în ultimii ani tot mai mulţi şoferi sunt prinşi că nu-şi echipează iarna mașinile corespunzător. Din această cauză, au înaintat propuneri de modificare a legislație, iar amenda urmează să fie majorată.”Este foarte important să vedem riscul care ne paște în care nu echipăm corespunzător unitatea de transport. Vorbim despre vieți omenești pierdute, vorbim despre persoane traumatizate.În prezent, șoferii care nu au cauciucuri la maşini conform condițiilor meteo riscă până la 300 de lei amendă.