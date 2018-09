VUIET DE MOTOARE LA RĂSCĂIEŢI: Campionatul Off Road a ajuns la a treia ediţie

Embed:

Vuiet de motoare, sute de cai putere şi un traseu plin de noroi şi multă adrenalină. De asta au avut parte 24 de piloţi care au concurat la a treia ediţie a Campionatului Naţional Off-road. Întrecerea a avut loc în preajma satului Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă.



Printre împătimiţii de curse off-road s-a numărat şi Iurie Uşurelu, secretar de stat al Ministerului Agriculturii. Oficialul spune că a luat pasiunea pentru acest sport de la feciorul său.



"E o pasiune, e un hobby, e un sport pentru bărbaţi, pentru că anume off-road consider e unul dintre cele mai puternice sporturi. Unul dintre cele mai interesante trasee, unde avem şi denivelări,avem şi râpi, şi dealuri,şi gropi", a spus secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Iurie Ușurelu.



Traseul le-a dat mari bătăi de cap unor participanţi.



"Maşina mă dă oliacă de sminteală, şi deja pe traseu am atins nişte piloni. În rest, pozitiv la maxim".



Alţii, mai experimentaţi, s-au lăudat că nu au întâmpinat dificultăţi şi că abia aşteaptă următoarea competiţie.



"Pentru mine nu a fost greu, dificultăţi nu au fost".



"A fost o cursă destul de interesantă. Timpul este destul de bun".



Organizatorii spun că au pregătit minuţios traseul.



"Dealuri, obstacole, prin apă, după cum vedeţi, traseul este interesant. Acesta e măestria bărbaţilor, acesta e un gen de sport pentru bărbaţi", a spus preşedintele Federaţiei de Automobilism, Gheorghe Vâlcu.



Campionatul a fost organizat cu susţinerea autorităţilor din raionul Ştefan Vodă.



"Ne bucurăm împreună cu primarul, primăria, cu cetăţenii raionului Ştefan Vodă pentru că s-a ales acest traseu. Şi noi am făcut tot posibilul, şi facem tot posibilul ca această competiţie să fie petrecută la nivel cuvenit"preşedintele raionului Ştefan Vodă, Nicolae Mozolea.



Învingătorii cursei s-au ales cu diplome, cupe şi premii băneşti.