Vreți să mă rețineți în cătușe? Vă voi arăta la toată țara. Un șofer beat s-a dat în spectacol în fața polițiștilor la Cricova

S-a dat în spectacol, iar acum va plăti scump. Un șofer, în vârstă de 31 de ani, le-a dat bătăi de cap polițiștilor, după ce a fost prin beat la volan. Conducătorul auto a fost surprins de agenții de patrulare în orașul Cricova. În timp ce conduea haotic, acesta s-a lăsat cu greu stopat.



"- Eu m-am prezentat, dă cheile de la mașină, m-am prezentat.

- Să mă scoateți din mașină, de la mașina de patrulare, dumneavoastră cine sunteți, ați venit aici, cine sunteți dumneavoastră?

- Eu m-am prezentat, m-am prezentat.

- Cui?

- Dumitale.

- Prezentați-vă domnului din mașina de patrulare, nu mie."



Fiind escortat la Dispensarul Narcologic din Capitală pentru testul de alcoolemie, şoferul s-a comportat agresiv cu polițiștii și i-a insultat.



"- Ce trebuie de așteptat, vreți să mă rețineți în cătușe? Vă voi arăta la toată țara ... .

- Nu striga.

- Voi nu înțelegeți omenește.

- Prezentați numele, prenumele în cameră ... atunci eu am să văd cine sunteți voi ..., ați înțeles idioților ... și sunteți voi."



În fața camerei, bărbatul a negat că a consumat alcool.



" - Dar dumneavoastră ați consumat băuturi alcoolice?

- Nu. După mine dumneavoastră vedeți că am consumat? Eu consum medicamente antieroziune și anticanceroase.

- Dar de unde veneați în momentul când polițiștii v-au stopat?

- De la farmacie acasă."



"Prin urmărire a fost ajuns, conducătorul auto avea un comportament agresiv având miros puternic de alcool a fost adus la expertiza medicală unde a trecut testul alcoolic, în aerul expirat având 0,66 mg”, a declarat Dumitru Trișca, comisar șef, INP.



Tot noaptea trecută, un alt șofer a fost prins în stare de ebrietate la volan pe străzile Capitalei. Acesta a dat cu mașina într-un pilon de parcare, după ce a intrat într-o curbă periculoasă.



"Asta-i curbă? Și eu n-am încăput și eu primul am fost când am mers pe zăpadă și un pic n-am dovedit."



Conducătorul a spus că ar fi băut un borcan de vin fiind în vizită la o rudă. Culmea, acesta era cu picioarele goale în zăpadă, având doar șlapii de cameră.



"- Dar de unde veneați? - Stăuceni.

- Ce ați făcut acolo?

- Am fost să-l văd pe cumătrul meu, cumătrul Vitalie.

- Cum v-ați pornit așa?

- Așa vreau. Acesta e anotimp de iarnă, voi ați fost la ”prorupi” să vă scăldați în apa rece?

Da eu am fost și sunt."



Ambii șoferii riscă să fie lipsiți de carnet pentru cinci ani.