Vremea toridă i-a scos pe moldoveni din case. Aceştia au dat năvală la piscinele și lacurile din țară

Vremea toridă i-a scos pe moldoveni din case. Aceştia au dat năvala la piscine unde au făcut coadă pentru bilete şi pentru a se bălăci, fără a ţine cont de câţi lei trebuie să scoată din buzunare. Alţii, însă, au căutat locuri mai liniştite şi s-au ascuns de soarele arzător pe malul lacurilor.La un aquapark din afara oraşului oamenii au stat în rând la intrare. Aceştia spun că nu contează preţul, important este să se simtă bine. Adrian Cojocaru povesteşte că a venit tocmai de la Drochia împreună cu familia pentru a se relaxa. Bărbatul spune că în va costa câteva mii de lei pentru şase persoane.''Din start 1200 de lei s-au dus plus minus. Bugetul e aşa, la trei mii de lei, pe parcurs o să vedem, dar din ce văd, o să se mărească. ''Şi ceilalţi vizitatori spun că nu se uită la bani când vine vorba de odihnă."Cred că la o mie de lei este de ajuns, în dependenţă de preferinţă la bucate. Am venit împreună cu cumetrii, cu prietenii, cu copiii, cu nepoţii, am venit să petrecem o zi frumoasă, să ne odihnim.'''' - Câţi membri sunteţi?- Cinci.- Şi cât a-ţi plătit pentru intrare?- O mie o sută cincizeci.'''' - Câţi bani sunteţi dispus să cheltuiţi pentru o zi de relaxare la piscină?- Eu cred că în jur de o mie de lei.''"Vedem, până la două mii de lei aproape, vedem."Unii, însă, au ales să facă economii şi să se odihnească pe malul lacului Dănceni din Capitală. Familia Solonari a luatde mâncare şi s-au ascuns de arşiţă la umbra copacilor."Trebuie de mai rărit puţin, nu sunt atâţia bani de cheltuit în fiecare zi.''"Acum toate lacurile, totul este ocupat, unde nu te duci trebuie să plăteşti, nu e normal.''Şi ceilalţi oameni ne-au spus că preferă odihna la iaz pentru că este mai ieftin şi mai liniştit."Am cumpărat nişte carne pentru frigărui şi legume, fructe, asta e tot, în jur la vreo 300 - 400 de lei.''"Vreo 500 de lei, cărniţă, tot. Ne odihnim, suntem în concediu.- Suntem în concediu, bani de mare nu avem, dar măcar aici ne odihnim.""Uiţi de toate problemele, te odihneşti sufleteşte. Prinzi un peşte, primeşti plăcere.''Preţul de intrare la piscine variază între 150 şi 250 de lei.